Еда и рецепты

Красиво, оригинально и просто! Рецепт запеченных груш в тесте по рецепту Саши Бо

Диана Просяник, редактор сайта 11 ноября 2023, 13:00
груші в тісті
Фото: Instagram

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