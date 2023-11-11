Красиво, оригинально и просто! Рецепт запеченных груш в тесте по рецепту Саши Бо

Осень — это пора сочных фруктов, которые являются кладезем витаминов. Одним из таких есть груша. Она прекрасно сочетается как со сладкими, так и с солеными блюдами. Рецепт одного из них мы хотим тебе сегодня рассказать.
Читай, как приготовить запеченные груши в тесте по рецепту блогера Саши Бо — далее в материале.
Для шести слоек тебе понадобится три груши. Как отмечает блогерша, на готовое тесто поместится около десяти половинок груш. Также нужен пласт бездрожжевого теста.
Ты можешь его приобрести в магазине в готовом виде или приготовить самостоятельно. Также тебе понадобится корица, тростниковый сахар, мед и сахарная пудра.
Для начала груши нужно помыть и разрезать пополам. Не забудь очистить половинки фрукта от косточек. Далее важно вдоль груш сделать неглубокие насечки.
Перейдем к тесту. Если оно у тебя из магазина — нужно его разморозить. Если ты самостоятельно сделал(-ла) его — просто раскатай.
Теперь необходимо сделать смесь из сахара и корицы. После этого серединки груш мокни в эту смесь и выложи на тесто.
Далее вырезаем из теста груши по форме наших половинок, но делая отступ на 1 см. Чтобы все было красиво, можно из теста также вырезать листочки этих фруктов. После этого полей все медом.
Поставь в духовой шкаф выпекаться наш десерт на 20 минут при температуре 200 градусов. После того как груши запекутся, их нужно присыпать пудрой.
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Допис, поширений Тарнавська Олександра (@sashaabo)
Груши в тесте готовы! Лучше всего это блюдо подходит сразу после приготовления в теплом виде.
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