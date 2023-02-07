Еда и рецепты

Снова не знаешь, что приготовить на завтрак? Лови 12 полезных блюд от нутрициолога

Елена Яковлева, редактор сайта 07 февраля 2023, 08:00
Десять корисних сніданків від Анастасії Голобородько
Фото: Pexels

Больше новостей
Ветеранський хаб
Страна ветеранов: как помочь воинам забыть ужасы войны и адаптироваться к мирной жизни
Картинки з Днем Святого Валентина: добірка найкращих картинок до 14 лютого
Как объятия и поцелуи: нежные и теплые поздравления в картинках с Днем Святого Валентина
Как оформить страховку на авто в Украине
Как оформить страховку на авто и какие документы для этого нужны
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 7 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
Смотреть больше

Материалы по теме

шоколадна валентинка
Шоколадная валентинка без выпечки: рецепт конфеты любви
Як приготувати млинці із припіканням: рецепт від Валі Саєнко
Как пицца, но гораздо легче. Рецепт блинов с припеком от Вали Саенко
Як приготувати яєчню в тості за рецептом дієтологині
Полезный завтрак: как приготовить яичницу в тосте по рецепту диетолога
Торт монастирська хата
Забытый вкус нежности! Как приготовить торт Монастырская изба — пошаговый рецепт

Видео
0:04:23
Ветеранський хаб

Страна ветеранов: как помочь воинам забыть ужасы войны и адаптироваться к мирной жизни
0:09:23
Карта бойових дій в Україні
Актуальная карта боевых действий в Украине 7 февраля в режиме онлайн: какая ситуация на фронте
0:05:22
Армія відновлення
Армія відновлення: как неравнодушных украинцев объединило горе войны
0:11:57
Дроны
Как изготовляют дроны в Украине и есть ли полный цикл производства — объясняют в DroneUA
0:10:17
Юрій Мустіпан: чоловік йшов пішки до Чернігова, щоб передати інформацію ЗСУ
Отдал жизнь, чтобы передать информацию ВСУ. Жена героя из Черниговской области рассказала его историю
0:07:07
Бахмут
Это такая спецоперация была: как из Бахмута вывезли женщину на восьмом месяце беременности
0:03:28
Таврійське
Кассетными боеприпасами по мирным людям! Поселок в Запорожской области под прицелом оккупантов
0:03:23
Як проходить робота ремонтної роти на нулі
От исправности техники зависят и человеческие жизни, и ход войны: как проходит работа ремонтной роты на нуле
0:06:36
Чому зчинився скандал щодо нового містобудівного законопроекту
Бетонным джунглям — нет! Подробно о скандале по поводу нового градостроительного законопроекта
0:05:33
Село Русанів
Село, которое спасло Киев! Жители Русанова рассказали поразительную историю
Больше видео
Картинки з Днем Святого Валентина: добірка найкращих картинок до 14 лютого
Читать дальше
Как объятия и поцелуи: нежные и теплые поздравления в картинках с Днем Святого Валентина

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь