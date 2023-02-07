Снова не знаешь, что приготовить на завтрак? Лови 12 полезных блюд от нутрициолога

Если фантазия подводит тебя и ты снова не знаешь, что приготовить на завтрак, то этот материал для тебя.

Поесть вкусно, питательно, быстро и полезно возможно! Нутрициолог Анастасия Голобородько поделилась 12 вариантами интересных блюд, которые точно не надоедят тебе.

Гарвардская тарелка

Приготовить такой завтрак очень легко — просто положить на тарелку все типы продуктов.

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Белковый буст

Белково-жирные блюда очень полезные на завтрак, ведь они корректируют пищевое поведение в течение всего дня и контролируют стрессовые гормоны. Речь идет, в частности, о кортизоле, уровень которого и так повышен утром.

Питательный завтрак

Яйца, сливочное масло, авокадо, хлеб и рыба надолго дадут тебе чувство сытости. А после питательного блюда можно съесть на десерт какой-нибудь фрукт и кусочек черного шоколада.

Кокосовые блины

Кокосовые блины — чем не идеальное начало дня? Добавь к классическому рецепту с яйцами кокосовую стружку, а сверху укрась киви и ягодами.

Оладьи

Также можно приготовить оладьи из белой муки и сахара или блины из более питательной муки.

Овсянка

Рубленый цельный овес с семенами тыквы или молотым леном, а также кокосовыми сливками и клюквенным джемом.

Такой завтрак обеспечит нормальный уровень сахара в крови и хорошее насыщение. Если хочешь добавить больше белка, то можно приготовить овсянку с пармезаном, черным перцем и яйцом пашот.

А если нравится первый вариант, то просто добавь побольше рыбы или мяса на обед.

Яйца, яйца и еще раз яйца

Приготовь яйца или малосольную рыбу с сезонными овощами. Добавь в тарелку зелень и ростки.

Оладьи с цуккини и брокколи

Хорошим вариантом на завтрак станут оладьи из цуккини, брокколи или кочанной капусты. Также можно добавить сыр пекорино.

Пшено

Пшено хорошо подходит к пекорино, анчоусам и листовому салату. А после основного блюда можно съесть горсть орехов.

Печень

Обжарь куриную или телячью печень. Блюдо дополни брокколи, зеленью и оливками. На десерт съешь какой-нибудь фрукт.

Смузи боул

Для смузи можно взять киви, кокос, замороженную малину, имбирь, половину банана. Добавь веганский протеин или коллаген.

Последнее можно заменить молотым леном и грецкими орехами. Сверху полей тхиной и присыпь какао.

Яйца с амарантом

Яйца с жидким желтком немного полезнее обычных. В блюдо добавь амарант со сливочным соленым маслом и овощи. Грейпфрут и миндаль в шоколаде станут отличным десертом.

Традиционно украинская кухня всегда была питательной, вкусной и богатой различными витаминами и микроэлементами. Поэтому не стоит отказываться от наших корней. Читай, что приготовить на завтрак.

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