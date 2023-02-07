Знову не знаєш, що приготувати на сніданок? Тримай 12 корисних страв від нутриціологині

Якщо фантазія підводить тебе і ти знову не знаєш, що приготувати на сніданок, то цей матеріал для тебе.

Поїсти смачно, поживно, швидко і корисно можливо! Нутриціологиня Анастасія Голобородько поділилась 12 варіантами цікавих страв, які точно не набриднуть тобі.

Гарвардська тарілка

Приготувати такий сніданок надзвичайно легко — просто покласти на тарілку всі типи продуктів.

Зараз також дивляться

Білковий буст

Білково-жирні страви дуже корисні на сніданок, адже вони коригують харчову поведінку протягом усього дня та тримають під контролем стресові гормони. Йдеться, зокрема про кортизол, рівень якого і так підвищений зранку.

Поживний сніданок

Яйця, вершкове масло, авокадо, хлібець та риба надовго дадуть тобі почуття ситості. А після поживної страви можна з’їсти на десерт якийсь фрукт та шматочок чорного шоколаду.

Кокосові млинці

Кокосові млинці — чим не ідеальний початок дня? Додай до класичного рецепта з яйцями кокосову стружку, а зверху прикрась ківі та ягодами.

Оладки

Також можна приготувати оладки з білого борошна та цукру або млинці з більш поживного борошна.

Вівсянка

Рублений цільний овес з насінням гарбуза чи меленим льоном, а також кокосовими вершками та джемом з журавлини.

Такий сніданок забезпечить нормальний рівень цукру в крові та гарне насичення. Якщо хочеш додати більше білка, то можна приготувати вівсянку з пармезаном, чорним перцем та яйцем пашот.

А якщо подобається перший варіант, то просто додай більше риби чи м’яса на обід.

Яйця, яйця і ще раз яйця

Приготуй яйця або малосольну рибу із сезонними овочами. Додай у тарілку зелень та паростки.

Оладки з цукіні та броколі

Гарним варіантом на сніданок стануть оладки з цукіні, броколі чи качанної капусти. Також можна додати сир пекоріно.

Пшоно

Пшоно добре смакує з пекоріно, анчоусами та листовим салатом. А після основної страви можна з’їсти жменю горіхів.

Печінка

Обсмаж курячу чи телячу печінку. Страву доповни броколі, зеленню та оливками. На десерт з’їж якийсь фрукт.

Смузі боул

Для смузі можна взяти ківі, кокос, заморожену малину, імбир, половину банана. Додай веганський протеїн чи колаген.

Останнє можна замінити меленим льоном та волоськими горіхами. Зверху полий тхіною та присип какао.

Яйця з амарантом

Яйця з рідким жовтком трохи корисніші, ніж звичайні. У страву додай амарант з вершковим солоним маслом та наявні овочі. Грейпфрут та мигдаль в шоколаді стануть чудовим десертом.

Традиційно українська кухня завжди була поживною, смачною та багатою на різні вітаміни та мікроелементи. Тож не варто відмовлятись від нашого коріння. Читай, що приготувати на сніданок.

А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!