Красиво, оригінально та просто! Рецепт запечених груш в тісті за рецептом Саші Бо

Осінь — це пора соковитих фруктів, які є джерелом вітамінів. Одним із таких є груша. Вона чудово поєднується як з солодкими, так і з солоними стравами. Рецепт однієї з них ми хочемо тобі сьогодні розповісти.

Читай, як приготувати запечені груші в тісті за рецептом блогерки Саші Бо — далі у матеріалі.

Груші в тісті: покроковий рецепт

Для шести слойок тобі знадобиться три груші. Як зазначає блогерка, на готове тісто поміститься близько десяти половинок груш. Також потрібен пласт бездріжджового тіста.

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Ти можеш його придбати в магазині у готовому вигляді або приготувати самостійно. Також тобі знадобиться кориця, тростинний цукор, мед та цукрова пудра.

Приготування

Для початку груші потрібно помити та розрізати навпіл. Не забудь очистити половинки фрукта від кісточок. Далі важливо вздовж груш зробити неглибокі насічки.

Перейдімо до тіста. Якщо воно в тебе з магазину — потрібно його розморозити. Якщо ти самостійно робив(-ла) його — просто розкачай.

Тепер необхідно зробити суміш з цукру та кориці. Після цього серединки груш вмокни у цю суміш та виклади на тісто.

Далі вирізаємо з тіста груші за формою наших половинок, але роблячи відступ на 1 см. Аби усе було красиво, можна з тіста також вирізати листочки цих фруктів. Після цього полий усе медом.

Постав у духову шафу випікатися наш десерт на 20 хвилин при температурі 200 градусів. Після того, як груші запечуться, їх треба присипати пудрою.

Груші в тісті готові! Найкраще ця страва смакує одразу після приготування у теплому вигляді.

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