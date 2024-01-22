Осіння випічка без борошна: як приготувати манник з грушею

З грушами можна приготувати багато різної випічки, зокрема, манник.
Для цього рецепту не потрібне борошно. Замість нього використовується манка. Рецептом манника з грушею поділилася фудблогерка Nata.cooking.
Інгредієнти:
Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Наталі | Фудблог & Смачні рецепти ✨ (@nata.cooking)
Публикация от Наталі | Фудблог & Смачні рецепти ✨ (@nata.cooking)
Можна багато фантазувати щодо випічки з грушею. Раніше ми розповідали рецепт запечених груш у тісті.
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