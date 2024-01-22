Осіння випічка без борошна: як приготувати манник з грушею

З грушами можна приготувати багато різної випічки, зокрема, манник.

Для цього рецепту не потрібне борошно. Замість нього використовується манка. Рецептом манника з грушею поділилася фудблогерка Nata.cooking.

Як приготувати манник з грушею

Інгредієнти:

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груша — 3 шт.

манка — 230 г

кефір — 250 мл

вершкове масло — 60 г

цукор — 140 г

ванільний цукор — 10 г

яйця — 2 шт.

розпушувач — 1,5 ч. л.

цукрова пудра — 2 ст. л.

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Приготування манника з грушею

Насамперед треба манну крупу залити кефіром та залишити на 25-30 хвилин. У цей час помити груші та протерти їх насухо. Одну грушу нарізати тонкими повздовжніми пластинами, решту потерти на грубій терці. У мисці збити яйця з цукром, додавши також ванільний цукор. Збивати усе до утворення пухкої маси. До яєчної маси додати набухлу манну крупу і все добре перемішати. Розтопити вершкове масло, почекати, поки трохи охолоне, і додати до манки. Потім всипати розпушувач і дуже добре перемішати. Додати в тісто натерті груші й знову все добре перемішати. Застелити форму для випікання пергаментом та викласти тісто. Зверху викласти порізану грушу. Випікати за температури 180°C 40-60 хвилин.

Можна багато фантазувати щодо випічки з грушею. Раніше ми розповідали рецепт запечених груш у тісті.

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