Лучшее сочетание с горячим борщом! Как приготовить пампушки с чесноком

Существуют сотни рецептов борща, они варьируются в зависимости от региона и предпочтений хозяина или хозяйки. Но лучше всего борщ смакует всегда с пампушками!
Эта выпечка, натертая чесноком или политая специальным соусом из чеснока и зелени, усилит вкус украинского блюда. Сегодня мы расскажем, как приготовить пампушки. А этим простым рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.
Ингредиенты для пампушек (12 шт.):
Для начинки:
В первую очередь нужно замесить тесто. В большой миске надо смешать сухие ингредиенты для теста: муку, дрожжи, сахар, соль. Сахар нужно высыпать в противоположную сторону миски от дрожжей.
Затем в сухие ингредиенты добавить теплое молоко и мягкое масло. Перемешать и оставить в теплом месте на 45 минут, накрыв полотенцем. После этого обмять тесто, разделить на 12 шариков и сформировать пампушки.
Пампушки аккуратно выложить в форму, предварительно смазанную сливочным или подсолнечным маслом. Оставить их в форме еще на 30 минут. Затем выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут.
Пока пампушки выпекаются, нужно сделать начинку из чеснока и зелени. Три зубчика чеснока мелко порезать ножом, то же сделать с укропом. Добавить масло, уксус, соль и перец.
Готовые пампушки щедро полить этой начинкой пока еще горячие и подавать на стол.
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