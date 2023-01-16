Лучшее сочетание с горячим борщом! Как приготовить пампушки с чесноком

Существуют сотни рецептов борща, они варьируются в зависимости от региона и предпочтений хозяина или хозяйки. Но лучше всего борщ смакует всегда с пампушками!

Эта выпечка, натертая чесноком или политая специальным соусом из чеснока и зелени, усилит вкус украинского блюда. Сегодня мы расскажем, как приготовить пампушки. А этим простым рецептом поделился шеф-повар Евгений Клопотенко.

Как приготовить пампушки

Ингредиенты для пампушек (12 шт.):

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450 г пшеничной муки

250 мл теплого молока

100 г размягченного сливочного или подсолнечного масла (+ для смазывания формы)

10 г сухих дрожжей

1 ст. л. сахара

½ ч. л. соли

Для начинки:

3 зубчика чеснока

6 веточек укропа

2 ст. л. подсолнечного масла

1 ст. л. уксуса

соль и перец по вкусу

Приготовление пампушек с чесноком

В первую очередь нужно замесить тесто. В большой миске надо смешать сухие ингредиенты для теста: муку, дрожжи, сахар, соль. Сахар нужно высыпать в противоположную сторону миски от дрожжей.

Затем в сухие ингредиенты добавить теплое молоко и мягкое масло. Перемешать и оставить в теплом месте на 45 минут, накрыв полотенцем. После этого обмять тесто, разделить на 12 шариков и сформировать пампушки.

Пампушки аккуратно выложить в форму, предварительно смазанную сливочным или подсолнечным маслом. Оставить их в форме еще на 30 минут. Затем выпекать в разогретой до 180°C духовке в течение 25-30 минут.

Пока пампушки выпекаются, нужно сделать начинку из чеснока и зелени. Три зубчика чеснока мелко порезать ножом, то же сделать с укропом. Добавить масло, уксус, соль и перец.

Готовые пампушки щедро полить этой начинкой пока еще горячие и подавать на стол.

Пампушки — выпечка к основному блюду. Ранее мы рассказывали о вкусной выпечке к чаю. Узнай, как приготовить печенье с вареньем по рецепту Лизы Глинской.

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