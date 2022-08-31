Вкусности на каждый день: как приготовить печеные яблоки с твердым сыром от Евгения Клопотенко

Есть сезонные продукты, которых так хочется наесться вволю, пока не закончилось лето. А вот более привычные фрукты, которые хранятся практически весь год, быстро начинают надоедать.

Тогда на помощь приходит хорошая фантазия хозяйки, которая может придумать столько сложных блюд, что они потом занимают почти весь день на кухне. А что делать, когда времени не так много?

Шеф-повар Евгений Клопотенко придумал, как разнообразить вкус привычных всем яблок с помощью сыра, приятно удивить всю семью и сэкономить свое свободное время.

Ингредиенты для печеных яблок

яблоки — 3 штуки

твердый сыр — 150 граммов

грецкие орехи — 50 граммов

цедра лимона и ванильный сахар по вкусу

Способ приготовления печеных яблок

Сначала нужно помыть яблоки, разрезать пополам и удалить серединку. Затем важно нарезать твердый сыр маленькими кубиками, чтобы он аккуратно лег в серединку яблока. Далее необходимо смешать творог, измельченные орехи, ванильный сахар и цедру лимона и переложить в середину половинок яблока. Положить половинки яблок начинкой вверх на противень. Его можно предварительно смазать сливочным маслом или застелить фольгой, чтобы кожица яблок не подгорела. Отправить яблоки на 15-20 минут в духовку, разогретую до 180 градусов. Потом остается только наслаждаться.

А если тебе хочется чего-нибудь более привычного, но ты боишься за свою фигуру, то читай рецепт шарлотки с яблоками от диетолога Светланы Фус.

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