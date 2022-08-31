Вкусности на каждый день: как приготовить печеные яблоки с твердым сыром от Евгения Клопотенко

Есть сезонные продукты, которых так хочется наесться вволю, пока не закончилось лето. А вот более привычные фрукты, которые хранятся практически весь год, быстро начинают надоедать.
Тогда на помощь приходит хорошая фантазия хозяйки, которая может придумать столько сложных блюд, что они потом занимают почти весь день на кухне. А что делать, когда времени не так много?
Шеф-повар Евгений Клопотенко придумал, как разнообразить вкус привычных всем яблок с помощью сыра, приятно удивить всю семью и сэкономить свое свободное время.
А если тебе хочется чего-нибудь более привычного, но ты боишься за свою фигуру, то читай рецепт шарлотки с яблоками от диетолога Светланы Фус.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!