Смакота для кожного дня: як приготувати печені яблука з твердим сиром від Євгена Клопотенка

Існують сезонні продукти, якими так хочеться наїстись досхочу, поки не закінчилось літо. А ось більш звичні фрукти, які зберігаються практично весь рік, швидко починають набридати.
Тоді на допомогу приходить гарна фантазія господині, що може вигадати стільки складних страв, що вони займають майже весь день на кухні. А що ж робити, коли часу не так багато?
Шеф-кухар Євген Клопотенко вигадав, як урізноманітнити смак звичних усім яблук за допомогою твердого сиру, приємно здивувати всю родину та зекономити свій вільний час.
А якщо тобі хочеться чогось більш звичного, але ти боїшся за свою фігуру, то читай рецепт шарлотки з яблуками від дієтологині Світлани Фус.
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