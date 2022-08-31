Смакота для кожного дня: як приготувати печені яблука з твердим сиром від Євгена Клопотенка

Існують сезонні продукти, якими так хочеться наїстись досхочу, поки не закінчилось літо. А ось більш звичні фрукти, які зберігаються практично весь рік, швидко починають набридати.

Тоді на допомогу приходить гарна фантазія господині, що може вигадати стільки складних страв, що вони займають майже весь день на кухні. А що ж робити, коли часу не так багато?

Шеф-кухар Євген Клопотенко вигадав, як урізноманітнити смак звичних усім яблук за допомогою твердого сиру, приємно здивувати всю родину та зекономити свій вільний час.

Інгредієнти для печених яблук

яблука — 3 штуки

твердий сир — 150 грамів

волоські горіхи — 50 грамів

цедра лимона та ванільний цукор до смаку

Спосіб приготування печених яблук

Спочатку потрібно помити яблука, розрізати їх навпіл та видалити серединку. Потім важливо нарізати твердий сир маленькими кубиками, щоб він акуратно ліг у човник з яблука. Далі необхідно змішати сир, подрібнені горіхи, ванільний цукор та цедру лимона та перекласти їх усередину половинок яблука. Покласти половинки яблук начинкою догори на деко. Його можна попередньо змастити вершковим маслом, або ж застелити фольгою, щоб шкірка яблук не підгоріла. Відправити яблука на 15-20 хвилин у духовку розігріту до 180 градусів. Потім лишається тільки насолоджуватись.

А якщо тобі хочеться чогось більш звичного, але ти боїшся за свою фігуру, то читай рецепт шарлотки з яблуками від дієтологині Світлани Фус.

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