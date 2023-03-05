Пусть снег или дождь, а на столе будет борщ! Постный рецепт с карасями от Клопотенко

Великий пост уже начался, и пора вспоминать о постных рецептах любимых блюд. Некоторые из них поразят тебя своим вкусом и ароматным запахом.
Например, пробовал(-а) ли ты когда-нибудь борщ с карасями? Если нет, то стоит попытаться приготовить это постное блюдо по рецепту украинского кулинара Евгения Клопотенко.
Фото: Pexels
Евгений Клопотенко не зря посетил самые отдаленные уголки Украины, чтобы собрать интересные рецепты традиционного блюда. Читай, как приготовить зеленый борщ.
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