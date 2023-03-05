Пусть снег или дождь, а на столе будет борщ! Постный рецепт с карасями от Клопотенко

Великий пост уже начался, и пора вспоминать о постных рецептах любимых блюд. Некоторые из них поразят тебя своим вкусом и ароматным запахом.

Например, пробовал(-а) ли ты когда-нибудь борщ с карасями? Если нет, то стоит попытаться приготовить это постное блюдо по рецепту украинского кулинара Евгения Клопотенко.

Постный борщ с карасями — ингредиенты

2 л воды (+150 мл для овощей)

6 небольших карасей

1 свекла

1 лук

4 картофеля

1 морковь

200 мл домашнего томатного сока

200 г свежей капусты

4 ст. л. подсолнечного масла

2 лавровых листа

3 горошины перца

1 ст. л. муки

соль и перец по вкусу

Постный борщ с карасями — пошаговый рецепт

Почистить рыбу от чешуи и внутренностей, промой ее под проточной водой и обсуши. Посоли карасей с обеих сторон и обвали в муке. Разогрей 2 ст.л. масла на сковороде и обжарь рыбу с обеих сторон до образования румяной корочки. Затем выложи ее на бумажные полотенца, чтобы убрать избыточное масло. Почисти свеклу, луковицу, картофель и морковь. Порежь лук кубиками, а морковь со свеклой натри на терке. Обжарь лук в глубокой сковороде с маслом до мягкости. Добавь морковь, свеклу, томатный сок и туши все несколько минут. Затем влей 150 мл воды, доведи овощи до кипения и туши на медленном огне в течение десяти минут. Нарежь картошку на небольшие кубики и брось в кастрюлю с двумя литрами воды и щепоткой соли. Вари на среднем огне в течение 20 минут. Добавь к картошке нашинкованную свежую капусту и вари овощи еще в течение десяти минут. Вкинь в кастрюлю овощи из сковороды, лавровые листья, горошины перца, соль и перец по вкусу. Оставь борщ на медленном огне в течение пяти минут. Добавь к борщу жареных карасей и провари все вместе в течение нескольких минут. Приятного аппетита!

Евгений Клопотенко не зря посетил самые отдаленные уголки Украины, чтобы собрать интересные рецепты традиционного блюда. Читай, как приготовить зеленый борщ.

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