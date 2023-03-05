Хай сніг чи дощ, а на столі буде борщ! Пісний рецепт з карасями від Клопотенка

Великий піст уже почався, тож настав час згадувати про пісні рецепти улюблених страв. Деякі з них вразять тебе своїм смаком та запашним ароматом.
Наприклад, чи куштував(-ла) ти колись борщ з карасями? Якщо ні, то варто спробувати приготувати цю пісну страву за рецептом українського кулінара Євгена Клопотенка.
Фото: Pexels
Євген Клопотенко не дарма відвідав найвіддаленіші куточки України, щоб зібрати найцікавіші рецепти традиційної страви. Читай, як приготувати зелений борщ.
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