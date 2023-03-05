Хай сніг чи дощ, а на столі буде борщ! Пісний рецепт з карасями від Клопотенка

Великий піст уже почався, тож настав час згадувати про пісні рецепти улюблених страв. Деякі з них вразять тебе своїм смаком та запашним ароматом.

Наприклад, чи куштував(-ла) ти колись борщ з карасями? Якщо ні, то варто спробувати приготувати цю пісну страву за рецептом українського кулінара Євгена Клопотенка.

Пісний борщ з карасями — інгредієнти

2 л води (+150 мл для овочів)

6 невеликих карасів

1 буряк

1 цибуля

4 картоплі

1 морква

200 мл домашнього томатного соку

200 г свіжої капусти

4 ст. л. соняшникової олії

2 лаврових листи

3 горошини перцю

1 ст. л. борошна

сіль та перець до смаку

Пісний борщ з карасями — покроковий рецепт

Почисть рибу від луски та нутрощів, помий її під проточною водою та обсуши. Посоли карасів з обох боків та обваляй у борошні. Розігрій 2 ст.л. олії на сковороді та обсмаж рибу з обох сторін до утворення рум’яної скоринки. Потім виклади її на паперові рушники, щоб зняти надмірну олію. Почисть буряк, цибулину, картоплю та моркву. Поріж цибулю кубиками, а моркву з буряком натри на тертці. Обсмаж цибулю в глибокій сковороді з олією до м’якості. Додай моркву, буряк, томатний сік та тушкуй усе декілька хвилин. Потім влий 150 мл води, доведи овочі до кипіння та тушкуй на повільному вогні протягом десяти хвилин. Наріж картоплю на невеликі кубики та вкинь у каструлю з двома літрами води та дрібкою солі. Вари на середньому вогні протягом 20 хвилин. Додай до картоплі нашатковану свіжу капусту та вари овочі ще протягом десяти хвилин. Вкинь у каструлю овочі зі сковороди, лаврові листки, горошини перцю, сіль та перець до смаку. Залиш борщ на повільному вогні протягом п’яти хвилин. Додай до борщу смажених карасів та провари все разом протягом кількох хвилин. Смачного!

Євген Клопотенко не дарма відвідав найвіддаленіші куточки України, щоб зібрати найцікавіші рецепти традиційної страви. Читай, як приготувати зелений борщ.

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