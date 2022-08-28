Бабушкино блюдо или забава для молодежи: как приготовить соте из баклажанов на зиму

Готовиться к зиме можно по-разному. Покупать теплые свитера, делать свой дом более энергоэффективным, или готовить закрутки, как когда-то это делала бабушка, например, соте из баклажанов.

И если определенное время это считалось занятием для тех, кому дважды за 30, то теперь это неплохое занятие даже для тех, кому всего чуть больше 20 лет.

Во-первых, это очень интересное занятие. Во-вторых, это волшебная ностальгия по тем дням, когда вся кухня превращалась в настоящий цех. В третьих, это просто вкусно.

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Так что можно попробовать приготовить соте из баклажанов, которое будет хорошо подходить к разным блюдам и сохранит часть витаминов на зимние вечера.

Ингредиенты для соте из баклажанов

баклажаны – 1 килограмм

томаты – 500 граммов

перец сладкий – 500 граммов

морковь – 500 граммов

острый красный перец – 1 штука

зубчики чеснока – 4 штуки

петрушка – 30 граммов

масло подсолнечное – 100 миллилитров

соль – 30 граммов

сахар – 40 граммов

Способ приготовления соте из баклажанов

В первую очередь необходимо помыть все овощи, удалить плодоножки, сердцевины и нарезать их кубиками. Или же можно выбрать какую-нибудь оригинальную нарезку, например соломкой, если так будет лучше смаковать. Затем помидоры необходимо посыпать сахаром и солью, перемешать и оставить в таком виде на десять минут. Потом можно начинать тушить соте. Для этого необходимо взять либо большую сковороду, либо сотейник, налить туда масло, высыпать помидоры с соком, а затем другие овощи и перемешать. В течение часа овощи нужно помешивать и тушить под закрытой крышкой. Приблизительно на 45 минуте следует добавить к ним измельченный чеснок и перемешать снова. Когда соте будет готово, его нужно разложить по стерилизованным банкам и герметично закатать крышками. А хранить соте можно, как и всякую консервацию, в холодном и темном месте.

А если ты хочешь наслаждаться любимым овощем в блюдах прямо сейчас, читай, как приготовить баклажаны на гриле, с соусом хойсин и орехами.

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