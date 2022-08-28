Бабушкино блюдо или забава для молодежи: как приготовить соте из баклажанов на зиму

Готовиться к зиме можно по-разному. Покупать теплые свитера, делать свой дом более энергоэффективным, или готовить закрутки, как когда-то это делала бабушка, например, соте из баклажанов.
И если определенное время это считалось занятием для тех, кому дважды за 30, то теперь это неплохое занятие даже для тех, кому всего чуть больше 20 лет.
Во-первых, это очень интересное занятие. Во-вторых, это волшебная ностальгия по тем дням, когда вся кухня превращалась в настоящий цех. В третьих, это просто вкусно.
Так что можно попробовать приготовить соте из баклажанов, которое будет хорошо подходить к разным блюдам и сохранит часть витаминов на зимние вечера.
А если ты хочешь наслаждаться любимым овощем в блюдах прямо сейчас, читай, как приготовить баклажаны на гриле, с соусом хойсин и орехами.
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