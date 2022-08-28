Бабусина страва чи для молоді забава: як приготувати соте з баклажанів на зиму

Готувати до зими можна по-різному. Купувати теплі светри, робити свій дім більш енергоефективним, або ж готувати закрутки, як колись це робила бабуся, наприклад, соте з баклажанів.

І якщо певний час це вважалось зайняттям для тих, кому двічі за 30, то тепер це непогане зайняття навіть для тих, кому всього лише трохи більше за 20 років.

По-перше, це дуже цікаве зайняття. По-друге, це чарівна ностальгія за тими днями, коли вся кухня перетворювалась у справжній цех. По-третє, це просто смачно.

Тож можна спробувати приготувати соте з баклажанів, яке добре пасуватиме до різних страв та збереже частину вітамінів на зимові вечори.

Інгредієнти для соте з баклажанів

баклажани – 1 кілограм

томати – 500 грамів

перець солодкий – 500 грамів

морква – 500 грамів

перець червоний гострий – 1 штука

зубчики часнику – 4 штуки

петрушка – 30 грамів

олія соняшникова – 100 мілілітрів

сіль – 30 грамів

цукор – 40 грамів

Спосіб приготування соте з баклажанів

Насамперед необхідно помити усі овочі, видалити їх плодоніжки, серцевини та нарізати їх кубиками. Або ж можна вибрати якусь оригінальну нарізку, наприклад, соломкою, якщо так буде більше смакувати. Далі помідори необхідно посипати цукром та сіллю, перемішати та залишити у такому вигляді на десять хвилин. Потім можна починати тушкувати соте. Для цього необхідно взяти або велику сковорідку, або сотейник, налити туди олію, висипати помідори з соком, а потім інші овочі й перемішати їх. Протягом години овочі потрібно помішувати та тушкувати під закритою кришкою. Приблизно на 45 хвилині варто додати до них подрібнений часник та перемішати знову. Коли соте буде готовим, його потрібно розкласти по стерилізованих банках та герметично закатати кришками. А зберігати соте можна, як і будь-яку консервацію, у прохолодному і темному місці.

А якщо ти хочеш насолоджуватись улюбленим овочем у стравах просто зараз, тоді читай, як приготувати баклажани на грилі, з соусом хойсін та горіхами.

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