Бабусина страва чи для молоді забава: як приготувати соте з баклажанів на зиму

Готувати до зими можна по-різному. Купувати теплі светри, робити свій дім більш енергоефективним, або ж готувати закрутки, як колись це робила бабуся, наприклад, соте з баклажанів.
І якщо певний час це вважалось зайняттям для тих, кому двічі за 30, то тепер це непогане зайняття навіть для тих, кому всього лише трохи більше за 20 років.
По-перше, це дуже цікаве зайняття. По-друге, це чарівна ностальгія за тими днями, коли вся кухня перетворювалась у справжній цех. По-третє, це просто смачно.
Тож можна спробувати приготувати соте з баклажанів, яке добре пасуватиме до різних страв та збереже частину вітамінів на зимові вечори.
А якщо ти хочеш насолоджуватись улюбленим овочем у стравах просто зараз, тоді читай, як приготувати баклажани на грилі, з соусом хойсін та горіхами.
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