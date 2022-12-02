Луковый конфитюр, чатни и грибной бешамель — соусы, которые сделают твою кашу вкуснее

Каша — полезное блюдо в рационе. При отключении света ее можно легко приготовить. Но одна и та же каша быстро надоедает.

Для разнообразия можно миксовать с салатами или соусами. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал для LIGA.Life рецепты вкусных соусов, которые улучшат вкус любой каши.

Как приготовить грибной соус бешамель

Ингредиенты для грибного соуса (на четыре порции):

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50 г сливочного масла

50 г муки

40 г сухих белых грибов (можно взять и другие грибы)

1 л воды

соль по своему вкусу

Приготовление грибного соуса бешамель

Для начала нужно вымочить в миске с холодной водой сухие грибы. Положить в сотейник с водой и варить в течение 30 мин.

Бульон процедить. Грибы больше не понадобятся, их можно использовать для других блюд.

В сотейнике растопить масло и всыпать муку, хорошо перемешивать, пока не образуется масляная крошка. Понемногу вливать грибной бульон (400 мл) и перемешивать венчиком. Не забудь посолить.

Варить соус до нужной консистенции, постоянно помешивая.

Как приготовить луковый конфитюр

Ингредиенты для лукового конфитюра (на банке 300–350 г):

1 кг репчатого лука

300 г сахара

200 г меда

1 ст. л. подсолнечного масла

2 ст. л. яблочного уксуса

соль по твоему вкусу

Приготовление лукового конфитюра

Очистить лук и порезать маленькими кубиками. Выложить лук на разогретую сковороду с растительным маслом. Жарить, пока не станет мягкой. Добавить яблочный уксус. Он поможет сделать лук еще более мягким и придаст кислинки. Хорошо перемешать и готовить еще 15 минут. К луку добавить сахар. Тщательно перемешать и готовить еще несколько минут, сахар должен растаять. Добавить мед и перемешать. Готовить лук на небольшом огне, пока он приобретет прозрачно-коричневый цвет.

Как приготовить соус чатни из тыквы и яблока

Ингредиенты для соуса чатни (на банке 500 мл):

300 г тыквы

одно кисло-сладкое яблоко

одна средняя красная луковица

0,5 копченой груши

150 г сахара

1 ч. л. семян кориандра

сок половины лимона

Приготовление соуса чатни из тыквы и яблока

Подготовить все ингредиенты: почистить тыкву, лук и яблоко. Нарезать маленькими кубиками одинакового размера. Измельчить половину копченой груши.

Выложить нарезанные овощи и фрукты в сотейник, добавить сахар и кориандр. Довести до кипения и убавить огонь. Варить на небольшом огне, периодически помешивая, в течение 30 минут.

В конце снять сотейник с плиты, добавить сок лимона и перемешать.

Чатни можно использовать сразу или выложить в стерилизованную банку и закрыть крышкой. Когда соус остынет, поставь банку в холодильник и используй при необходимости.

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