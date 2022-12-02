Луковый конфитюр, чатни и грибной бешамель — соусы, которые сделают твою кашу вкуснее

Каша — полезное блюдо в рационе. При отключении света ее можно легко приготовить. Но одна и та же каша быстро надоедает.
Для разнообразия можно миксовать с салатами или соусами. Шеф-повар Евгений Клопотенко рассказал для LIGA.Life рецепты вкусных соусов, которые улучшат вкус любой каши.
Ингредиенты для грибного соуса (на четыре порции):
Для начала нужно вымочить в миске с холодной водой сухие грибы. Положить в сотейник с водой и варить в течение 30 мин.
Бульон процедить. Грибы больше не понадобятся, их можно использовать для других блюд.
Бульон процедить. Грибы больше не понадобятся, их можно использовать для других блюд.
В сотейнике растопить масло и всыпать муку, хорошо перемешивать, пока не образуется масляная крошка. Понемногу вливать грибной бульон (400 мл) и перемешивать венчиком. Не забудь посолить.
Варить соус до нужной консистенции, постоянно помешивая.
Фото: LIGA.Life
Ингредиенты для лукового конфитюра (на банке 300–350 г):
Ингредиенты для соуса чатни (на банке 500 мл):
Подготовить все ингредиенты: почистить тыкву, лук и яблоко. Нарезать маленькими кубиками одинакового размера. Измельчить половину копченой груши.
Выложить нарезанные овощи и фрукты в сотейник, добавить сахар и кориандр. Довести до кипения и убавить огонь. Варить на небольшом огне, периодически помешивая, в течение 30 минут.
В конце снять сотейник с плиты, добавить сок лимона и перемешать.
В конце снять сотейник с плиты, добавить сок лимона и перемешать.
Чатни можно использовать сразу или выложить в стерилизованную банку и закрыть крышкой. Когда соус остынет, поставь банку в холодильник и используй при необходимости.
Ранее кондитер Лиза Глинская рассказала, какие десерты можно приготовить без электроэнергии.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!