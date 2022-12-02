Цибулевий конфітюр, чатні та грибний бешамель — соуси, які зроблять твою кашу смачнішою

Каша — корисна страва в раціоні. Під час відключення світла її можна легко приготувати. Але та сама каша швидко набридає.
Тож для різноманіття її можна міксувати з салатами чи соусами. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів для LIGA.Life рецепти смачних соусів, які покращать смак будь-якої каші.
Інгредієнти для грибного соусу (на чотири порції):
Спершу треба вимочити у мисці з холодною водою сухі гриби. Покласти їх у сотейник з водою та варити протягом 30 хв.
Бульйон процідити. Гриби більше не знадобляться, їх можна використати для інших страв.
Бульйон процідити. Гриби більше не знадобляться, їх можна використати для інших страв.
У сотейнику розтопити масло та всипати борошно, добре перемішувати, поки не утвориться масляна крихта. Потроху вливати грибний бульйон (400 мл) та перемішувати вінчиком. Не забудь посолити.
Варити соус до потрібної консистенції, постійно помішуючи.
Фото: LIGA.Life
Інгредієнти для цибулевого конфітюру (на банку 300–350 г):
Інгредієнти для соусу чатні (на банку 500 мл):
Підготувати усі інгредієнти: почистити гарбуз, цибулину та яблуко. Нарізати маленькими кубиками однакового розміру. Подрібнити половину копченої груші.
Викласти нарізані овочі та фрукти у сотейник, додати цукор та коріандр. Довести до кипіння та зменшити вогонь. Варити на маленькому вогні, періодично помішуючи, протягом 30 хв.
Наприкінці зняти сотейник з плити, додати сік лимона й перемішати.
Наприкінці зняти сотейник з плити, додати сік лимона й перемішати.
Чатні можна використовувати одразу або викласти у стерилізовану банку та закрити кришкою. Коли соус охолоне, постав банку у холодильник та використовуй за потреби.
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