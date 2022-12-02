Цибулевий конфітюр, чатні та грибний бешамель — соуси, які зроблять твою кашу смачнішою

Каша — корисна страва в раціоні. Під час відключення світла її можна легко приготувати. Але та сама каша швидко набридає.

Тож для різноманіття її можна міксувати з салатами чи соусами. Шеф-кухар Євген Клопотенко розповів для LIGA.Life рецепти смачних соусів, які покращать смак будь-якої каші.

Як приготувати грибний соус бешамель

Інгредієнти для грибного соусу (на чотири порції):

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50 г масла

50 г борошна

40 г сухих білих грибів (можна взяти й інші гриби)

1 л води

сіль на свій смак

Приготування грибного соусу бешамель

Спершу треба вимочити у мисці з холодною водою сухі гриби. Покласти їх у сотейник з водою та варити протягом 30 хв.

Бульйон процідити. Гриби більше не знадобляться, їх можна використати для інших страв.

У сотейнику розтопити масло та всипати борошно, добре перемішувати, поки не утвориться масляна крихта. Потроху вливати грибний бульйон (400 мл) та перемішувати вінчиком. Не забудь посолити.

Варити соус до потрібної консистенції, постійно помішуючи.

Як приготувати цибулевий конфітюр

Інгредієнти для цибулевого конфітюру (на банку 300–350 г):

1 кг ріпчастої цибулі

300 г цукру

200 г меду

1 ст. л. соняшникової олії

2 ст. л. яблучного оцту

сіль на твій смак

Приготування цибулевого конфітюру

Очистити цибулю та нарізати дрібними кубиками. Викласти цибулю на розігріту пательню з олією. Смажити, поки не стане м’якою. Додати яблучний оцет. Він допоможе зробити цибулю ще м’якшою та надасть кислинки. Добре перемішати й готувати ще 15 хв. До цибулі додати цукор. Ретельно перемішати й готувати ще кілька хвилин, цукор має розтанути. Додати мед і перемішати. Готувати цибулю на невеликому вогні, доки вона набуде прозоро-коричневого кольору.

Як приготувати соус чатні з гарбуза та яблука

Інгредієнти для соусу чатні (на банку 500 мл):

300 г гарбуза

одне кисло-солодке яблуко

одна середня червона цибулина

0,5 копченої груші

150 г цукру

1 ч. л. насіння коріандру

сік половини лимона

Приготування соусу чатні з гарбуза та яблука

Підготувати усі інгредієнти: почистити гарбуз, цибулину та яблуко. Нарізати маленькими кубиками однакового розміру. Подрібнити половину копченої груші.

Викласти нарізані овочі та фрукти у сотейник, додати цукор та коріандр. Довести до кипіння та зменшити вогонь. Варити на маленькому вогні, періодично помішуючи, протягом 30 хв.

Наприкінці зняти сотейник з плити, додати сік лимона й перемішати.

Чатні можна використовувати одразу або викласти у стерилізовану банку та закрити кришкою. Коли соус охолоне, постав банку у холодильник та використовуй за потреби.

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