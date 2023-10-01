Впечатлит богатством вкусов и легкостью приготовления! Азиатский жареный рис с яйцом и кунжутом

Бывают такие дни, когда готовить что-то не очень-то и хочется, но от вкусненького точно сложно отказаться. Остается только вопрос, откуда его взять. Помочь с поисками может рецепт жареного азиатского риса с яйцом и кунжутом.

Думаешь, слишком сложно, как для человека, который вообще не хочет сегодня готовить? А вот и нет, ведь шеф-повар Алекс Якутов поделился, как приготовить вкусное блюдо всего за несколько шагов.

Так что твоя задача сейчас — лишь найти рис, последние силы, чтобы пойти на кухню, и представить, как скоро будешь наслаждаться вкусным азиатским блюдом собственного приготовления, поражающим богатством вкусов.

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Ингредиенты для азиатского жареного риса

вареный рис — 300 граммов

яйцо — 4 штука

морковь — 1 штука

соевый соус — 60 миллилитров

зеленый горошек — 30 граммов

спаржевая фасоль — 30 граммов

масло — 1 чайная ложка

соль — по вкусу

сахар — по вкусу

перец — по вкусу

кунжут — для украшения

Способ приготовления жареного азиатского риса

Сначала следует пробланшировать, то есть погрузить в слегка подсоленный кипяток на пару минут, зеленый горошек, нарезанную морковь и спаржевую фасоль. Далее в сковороду налить немного растительного масла, затем разбить яйца и быстро размешать их на огне. После этого добавить к ним вареный рис и овощи. Остается только влить соевый соус, поперчить, добавить сахар и перемешать. Напоследок присыпать слегка обжаренным кунжутом. Теперь спокойно можно наслаждаться азиатскими вкусностями и отдыхать.

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