Впечатлит богатством вкусов и легкостью приготовления! Азиатский жареный рис с яйцом и кунжутом

Бывают такие дни, когда готовить что-то не очень-то и хочется, но от вкусненького точно сложно отказаться. Остается только вопрос, откуда его взять. Помочь с поисками может рецепт жареного азиатского риса с яйцом и кунжутом.
Думаешь, слишком сложно, как для человека, который вообще не хочет сегодня готовить? А вот и нет, ведь шеф-повар Алекс Якутов поделился, как приготовить вкусное блюдо всего за несколько шагов.
Так что твоя задача сейчас — лишь найти рис, последние силы, чтобы пойти на кухню, и представить, как скоро будешь наслаждаться вкусным азиатским блюдом собственного приготовления, поражающим богатством вкусов.
Хочешь еще чем-то дополнить блюдо? Тогда попробуй приготовить свиную грудку в азиатском стиле по рецепту Николая Люлька.
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