Вразить багатством смаків та легкістю приготування! Азійський смажений рис з яйцем та кунжутом

Бувають такі дні, коли готувати щось не дуже й хочеться, але від смачненького точно складно відмовитись. Лишається тільки питання, звідки його взяти. Допомогти з пошуками може рецепт азійського смаженого риса з яйцем та кунжутом.
Думаєш, надто складно як для людини, яка взагалі не хоче сьогодні готувати? А ось і ні, адже шеф-кухар Алекс Якутов поділився рецептом. Приготувати смачну справу ти зможеш всього за кілька кроків.
Тож твоя задача зараз лише знайти рис, останні сили, щоб піти на кухню, та уявити, як досить скоро будеш насолоджуватись смачною азійською стравою власного приготування, що вражає багатством смаків.
Маєш бажання ще чимось доповнити страву? Тоді спробуй приготувати свинячу грудку в азійському стилі за рецептом Миколи Люлька.
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