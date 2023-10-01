Вразить багатством смаків та легкістю приготування! Азійський смажений рис з яйцем та кунжутом

Бувають такі дні, коли готувати щось не дуже й хочеться, але від смачненького точно складно відмовитись. Лишається тільки питання, звідки його взяти. Допомогти з пошуками може рецепт азійського смаженого риса з яйцем та кунжутом.

Думаєш, надто складно як для людини, яка взагалі не хоче сьогодні готувати? А ось і ні, адже шеф-кухар Алекс Якутов поділився рецептом. Приготувати смачну справу ти зможеш всього за кілька кроків.

Тож твоя задача зараз лише знайти рис, останні сили, щоб піти на кухню, та уявити, як досить скоро будеш насолоджуватись смачною азійською стравою власного приготування, що вражає багатством смаків.

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Інгредієнти для азійського смаженого рису

варений рис — 300 грамів

яйце — 4 штука

морква — 1 штука

соєвий соус — 60 мілілітрів

зелений горошок — 30 грамів

спаржева квасоля — 30 грамів

олія — 1 чайна ложка

сіль — до смаку

цукор — до смаку

перець — до смаку

кунжут — для прикрашання

Спосіб приготування азійського смаженого рису

Спершу варто пробланшувати, тобто занурити в злегка підсолений окріп на пару хвилин, зелений горошок, нарізану моркву та спаржеву квасолю. Далі у пательню налити трохи олії, потім розбити яйця та швидко розмішати їх на вогні. Після цього додати до них варений рис та овочі. Лишається тільки влити соєвий соус, поперчити, додати цукор та перемішати. Наостанок присипати злегка обсмаженим кунжутом. Тепер спокійно можна насолоджуватись азійським смаколиком та відпочивати.

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