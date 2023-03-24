Загадочный мир этикеток — что скрывается за маркировкой ингредиентов и зачем читать состав продуктов

Украинцы следят за глобальным трендом заботы о своем здоровье и переходе на здоровое питание. Однако в этом контексте важно не только отказаться от очевидно вредной пищи, но и обращать внимание на то, чем заменять такие продукты.

К примеру, не всегда так называемый фитнес-батончик может быть более полезным, чем обычная конфета, а цельнозерновой хлеб лучше, чем белый батон.

Поэтому важно уметь читать упаковку товаров в супермаркетах и понимать, какие ингредиенты несут вред нашему телу, а каких можно не бояться.

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Автор научно-популярного блога о производстве пищевых продуктов Кристина Олегова рассказала изданию LIGA.net о пищевых добавках в продуктах.

Зачем нужно читать этикетки продуктов

Читать этикетку каждого продукта — утомительно. Ведь товар может содержать десятки ингредиентов, часто маркированных необъяснимыми для людей символами. Однако все же это следует делать, чтобы не давать никому возможности вводить себя в заблуждение.

Согласно законодательству Украины и большинству цивилизованных стран, потребитель имеет право знать полную, подробную и правдивую информацию о покупаемом продукте. Поэтому сознательные торговые марки, заботящиеся о своей репутации, не скрывают состава продуктов.

Но все равно это не исключает применения маркетинговых крючков — больших ярких надписей на упаковке “диетический”, “без сахара”, “fitness”, “цельнозерновой”, “без глютена” и т.д. Проверить это просто. Стоит заглянуть в ингредиенты.

Часто производители заменяют обычный сахар глюкозно-фруктозным сиропом, концентрированным соком, глюкозой, фруктозой, галактозой, тростниковым или кокосовым сахаром. Но это не меняет сути. Это тот же сахар, просто в другой форме.

То же самое может быть с цельнозерновым хлебом, в составе которого есть мука высшего сорта. Поэтому разберемся, на что следует обращать внимание при прочтении упаковки продуктов.

Как читать упаковку продуктов

В целом следует обращать внимание на:

срок годности;

состав продукта;

питательную и энергетическую ценность (калорийность, содержание белков, жиров, в частности трансжиров, углеводов, сахара и соли).

Если вы видите на этикетке надпись “частично гидрогенизированные жиры”, это означает, что продукт содержит трансжиры.

Они приводят к увеличению холестерина и хроническому воспалению в организме, а также способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других опасных заболеваний.

Людям, которые склонны к аллергии, следует также обращать внимание на содержание аллергенов в продуктах (яиц, глютена, сои, кунжута, арахиса, орехов и т.п.). Ведь даже след этих продуктов может вызвать ответную реакцию организма.

Что скрывается за пометкой Е

Индекс Е присваивают всем добавленным веществам, содержащимся в промышленных пищевых продуктах, которые прошли клинические исследования и признаны безопасными авторитетными мировыми организациями.

То есть, в целом большинство ингредиентов с маркировкой Е не несут в себе вреда для здоровья человека. Но что же они означают?

Консерванты (Е 200, Е 202, Е211) — дольше хранят продукты.

(Е 200, Е 202, Е211) — дольше хранят продукты. Эмульгаторы (Е 322, Е 471, Е 476) — сочетают несмешиваемые вещества, чтобы продукт не расслаивался, а был одной массой.

(Е 322, Е 471, Е 476) — сочетают несмешиваемые вещества, чтобы продукт не расслаивался, а был одной массой. Ароматизаторы (Фисташка, Горчица, Клубника, Манго и др.) — придают продукту после термической обработки характерный запах. Если на этикетке написано, что ароматизатор идентичен натуральному веществу, это значит, что его химическая формула одинаковая с оригинальной.

(Фисташка, Горчица, Клубника, Манго и др.) — придают продукту после термической обработки характерный запах. Если на этикетке написано, что ароматизатор идентичен натуральному веществу, это значит, что его химическая формула одинаковая с оригинальной. Стабилизаторы — сохраняют консистенцию продукта.

— сохраняют консистенцию продукта. Красители (Е 120, Е 140, Е 160а, Е 102, Е 110, Е 132) — восстанавливают утраченный при производстве цвет продукта. Бывают как натуральными, так и искусственными.

(Е 120, Е 140, Е 160а, Е 102, Е 110, Е 132) — восстанавливают утраченный при производстве цвет продукта. Бывают как натуральными, так и искусственными. Усилители вкуса и аромата (Е 621) — часто встречаются в переработанных мясных продуктах. Такую пищу лучше ограничивать в рационе, поскольку благодаря добавкам продукт становится вкуснее и его хочется больше. А это чревато перееданием, например, соли.

(Е 621) — часто встречаются в переработанных мясных продуктах. Такую пищу лучше ограничивать в рационе, поскольку благодаря добавкам продукт становится вкуснее и его хочется больше. А это чревато перееданием, например, соли. Антиоксиданты (Е 385) — защищают жиры от окисления, а продукты — от горького вкуса.

(Е 385) — защищают жиры от окисления, а продукты — от горького вкуса. Регуляторы кислотности (Е 260) — поддерживают необходимый уровень кислотности в продукте, от чего зависит срок годности, стабильность и вкус пищи.

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