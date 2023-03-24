Загадочный мир этикеток — что скрывается за маркировкой ингредиентов и зачем читать состав продуктов

Украинцы следят за глобальным трендом заботы о своем здоровье и переходе на здоровое питание. Однако в этом контексте важно не только отказаться от очевидно вредной пищи, но и обращать внимание на то, чем заменять такие продукты.
К примеру, не всегда так называемый фитнес-батончик может быть более полезным, чем обычная конфета, а цельнозерновой хлеб лучше, чем белый батон.
Поэтому важно уметь читать упаковку товаров в супермаркетах и понимать, какие ингредиенты несут вред нашему телу, а каких можно не бояться.
Автор научно-популярного блога о производстве пищевых продуктов Кристина Олегова рассказала изданию LIGA.net о пищевых добавках в продуктах.
Читать этикетку каждого продукта — утомительно. Ведь товар может содержать десятки ингредиентов, часто маркированных необъяснимыми для людей символами. Однако все же это следует делать, чтобы не давать никому возможности вводить себя в заблуждение.
Согласно законодательству Украины и большинству цивилизованных стран, потребитель имеет право знать полную, подробную и правдивую информацию о покупаемом продукте. Поэтому сознательные торговые марки, заботящиеся о своей репутации, не скрывают состава продуктов.
Но все равно это не исключает применения маркетинговых крючков — больших ярких надписей на упаковке “диетический”, “без сахара”, “fitness”, “цельнозерновой”, “без глютена” и т.д. Проверить это просто. Стоит заглянуть в ингредиенты.
Часто производители заменяют обычный сахар глюкозно-фруктозным сиропом, концентрированным соком, глюкозой, фруктозой, галактозой, тростниковым или кокосовым сахаром. Но это не меняет сути. Это тот же сахар, просто в другой форме.
То же самое может быть с цельнозерновым хлебом, в составе которого есть мука высшего сорта. Поэтому разберемся, на что следует обращать внимание при прочтении упаковки продуктов.
В целом следует обращать внимание на:
Если вы видите на этикетке надпись “частично гидрогенизированные жиры”, это означает, что продукт содержит трансжиры.
Если вы видите на этикетке надпись “частично гидрогенизированные жиры”, это означает, что продукт содержит трансжиры.
Они приводят к увеличению холестерина и хроническому воспалению в организме, а также способствуют развитию сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и других опасных заболеваний.
Людям, которые склонны к аллергии, следует также обращать внимание на содержание аллергенов в продуктах (яиц, глютена, сои, кунжута, арахиса, орехов и т.п.). Ведь даже след этих продуктов может вызвать ответную реакцию организма.
Индекс Е присваивают всем добавленным веществам, содержащимся в промышленных пищевых продуктах, которые прошли клинические исследования и признаны безопасными авторитетными мировыми организациями.
То есть, в целом большинство ингредиентов с маркировкой Е не несут в себе вреда для здоровья человека. Но что же они означают?
Около 90% взрослого населения потребляют соль в избыточном количестве, что несет определенные риски для здоровья. Читай, какая польза и вред от соли.
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