Загадковий світ етикеток — що ховається за маркуванням інгредієнтів та навіщо читати склад продуктів

Українці слідкують за глобальним трендом піклування про своє здоров’я та переходу на здорове харчування. Однак у цьому контексті важливо не тільки відмовитись від очевидно шкідливої їжі, але й звертати увагу на те, чим замінювати такі продукти.

Наприклад, не завжди так званий фітнес-батончик може бути більш корисним, ніж звичайна цукерка, а цілозерновий хліб кращим, ніж білий батон.

Тому важливо вміти читати пакування товарів у супермаркетах та розумітись, які інгредієнти несуть шкоду нашому тілу, а яких можна не боятись.

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Навіщо потрібно читати етикетки продуктів

Читати етикетку кожного продукту — втомливо. Адже кожен товар може містити десятки інгредієнтів, часто маркованих незрозумілими для людей символами. Однак усе ж це варто робити, щоб не давати нікому можливості вводити себе в оману.

Згідно із законодавством України та більшості цивілізованих країн, споживач має право знати повну, детальну та правдиву інформацію про продукт, який купує. Тому свідомі торгові марки, які піклуються про свою репутацію, не приховують склад продуктів.

Але все одно це не виключає застосування маркетингових гачків — великих яскравих написів на пакуванні “дієтичний”, “без цукру”, “fitness”, “цілозерновий”, “без глютену” тощо. Перевірити це легко. Варто лиш зазирнути в інгредієнти.

Часто виробники замінюють звичайний цукор глюкозно-фруктозним сиропом, концентрованим соком, глюкозою, фруктозою, галактозою, тростинним чи кокосовим цукром. Але це не змінює суті. Це той самий цукор, просто в іншій формі.

Те саме може бути з цілозерновим хлібом, у складі якого є борошно вищого ґатунку. Тож розберемось, на що варто звертати увагу під час прочитання пакування продуктів.

Як читати пакування продуктів

Загалом варто звертати увагу на:

термін придатності; склад продукту; поживну та енергетичну цінність (калорійність, вміст білків, жирів, зокрема трансжирів, вуглеводів, цукру та солі).

Якщо бачите на етикетці напис “частково гідрогенізовані жири”, це означає, що продукт містить трансжири.

Вони призводять до збільшення холестерину та хронічного запалення в організмі, а також сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та інших небезпечних хвороб.

Людям, які схильні до алергії, варто також звертати увагу на вміст алергенів у продуктах (яєць, глютену, сої, кунжуту, арахісу, горіхів тощо). Адже навіть слід цих продуктів може викликати відповідну реакцію організму.

Що ховається за позначкою Е

Індекс Е присвоюють усім доданим речовинам, які є в промислових харчових продуктах, пройшли клінічні дослідження та визнані безпечними авторитетними світовими організаціями.

Тобто загалом більшість інгредієнтів із маркуванням Е не несуть у собі шкоди для здоров’я людини. Але що саме вони означають?

Консерванти (Е 200, Е 202, Е211) — довше зберігають продукти.

(Е 200, Е 202, Е211) — довше зберігають продукти. Емульгатори (Е 322, Е 471, Е 476) — поєднують незмішувані речовини, щоб продукт не розшаровувався, а був однією масою.

(Е 322, Е 471, Е 476) — поєднують незмішувані речовини, щоб продукт не розшаровувався, а був однією масою. Ароматизатори (Фісташка, Гірчиця, Полуниця, Манго тощо) — надають продукту після термічної обробки характерного запаху. Якщо на етикетці написано, що ароматизатор ідентичний натуральній речовині, це означає, що його хімічна формула однакова з оригінальною.

(Фісташка, Гірчиця, Полуниця, Манго тощо) — надають продукту після термічної обробки характерного запаху. Якщо на етикетці написано, що ароматизатор ідентичний натуральній речовині, це означає, що його хімічна формула однакова з оригінальною. Стабілізатори — зберігають консистенцію продукту.

— зберігають консистенцію продукту. Барвники (Е 120, Е 140, Е 160а, Е 102, Е 110, Е 132) — відновлюють втрачений під час виробництва колір продукту. Бувають як натуральними, так і штучними.

(Е 120, Е 140, Е 160а, Е 102, Е 110, Е 132) — відновлюють втрачений під час виробництва колір продукту. Бувають як натуральними, так і штучними. Підсилювачі смаку та аромату (Е 621) — часто зустрічаються в перероблених м’ясних продуктах. Таку їжу краще обмежувати в раціоні, оскільки завдяки добавкам продукт стає смачнішим і його хочеться більше. А це загрожує переїданням, наприклад, солі.

(Е 621) — часто зустрічаються в перероблених м’ясних продуктах. Таку їжу краще обмежувати в раціоні, оскільки завдяки добавкам продукт стає смачнішим і його хочеться більше. А це загрожує переїданням, наприклад, солі. Антиоксиданти (Е 385) — захищають жири від окислення, а продукти — від гіркого смаку.

(Е 385) — захищають жири від окислення, а продукти — від гіркого смаку. Регулятори кислотності (Е 260) — підтримують необхідний рівень кислотності в продукті, від чого залежать термін придатності, стабільність та смак їжі.

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