Загадковий світ етикеток — що ховається за маркуванням інгредієнтів та навіщо читати склад продуктів

Українці слідкують за глобальним трендом піклування про своє здоров’я та переходу на здорове харчування. Однак у цьому контексті важливо не тільки відмовитись від очевидно шкідливої їжі, але й звертати увагу на те, чим замінювати такі продукти.
Наприклад, не завжди так званий фітнес-батончик може бути більш корисним, ніж звичайна цукерка, а цілозерновий хліб кращим, ніж білий батон.
Тому важливо вміти читати пакування товарів у супермаркетах та розумітись, які інгредієнти несуть шкоду нашому тілу, а яких можна не боятись.
Авторка науково-популярного блогу про виробництво харчових продуктів Кристина Олегова розповіла виданню LIGA.net про харчові добавки в продуктах.
Читати етикетку кожного продукту — втомливо. Адже кожен товар може містити десятки інгредієнтів, часто маркованих незрозумілими для людей символами. Однак усе ж це варто робити, щоб не давати нікому можливості вводити себе в оману.
Згідно із законодавством України та більшості цивілізованих країн, споживач має право знати повну, детальну та правдиву інформацію про продукт, який купує. Тому свідомі торгові марки, які піклуються про свою репутацію, не приховують склад продуктів.
Але все одно це не виключає застосування маркетингових гачків — великих яскравих написів на пакуванні “дієтичний”, “без цукру”, “fitness”, “цілозерновий”, “без глютену” тощо. Перевірити це легко. Варто лиш зазирнути в інгредієнти.
Часто виробники замінюють звичайний цукор глюкозно-фруктозним сиропом, концентрованим соком, глюкозою, фруктозою, галактозою, тростинним чи кокосовим цукром. Але це не змінює суті. Це той самий цукор, просто в іншій формі.
Те саме може бути з цілозерновим хлібом, у складі якого є борошно вищого ґатунку. Тож розберемось, на що варто звертати увагу під час прочитання пакування продуктів.
Загалом варто звертати увагу на:
Якщо бачите на етикетці напис “частково гідрогенізовані жири”, це означає, що продукт містить трансжири.
Якщо бачите на етикетці напис “частково гідрогенізовані жири”, це означає, що продукт містить трансжири.
Вони призводять до збільшення холестерину та хронічного запалення в організмі, а також сприяють розвитку серцево-судинних захворювань, діабету другого типу та інших небезпечних хвороб.
Людям, які схильні до алергії, варто також звертати увагу на вміст алергенів у продуктах (яєць, глютену, сої, кунжуту, арахісу, горіхів тощо). Адже навіть слід цих продуктів може викликати відповідну реакцію організму.
Індекс Е присвоюють усім доданим речовинам, які є в промислових харчових продуктах, пройшли клінічні дослідження та визнані безпечними авторитетними світовими організаціями.
Тобто загалом більшість інгредієнтів із маркуванням Е не несуть у собі шкоди для здоров’я людини. Але що саме вони означають?
Близько 90% дорослого населення споживає сіль у надмірній кількості, що несе певні ризики для здоров’я. Читай, яка користь та шкода від солі.
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