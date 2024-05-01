Как сделать домашний творог из свежего молока: пошаговый гайд

Домашний творог — это небольшое чудо на твоей кухне. Он питательный и полезный, а еще — очень простой в приготовлении.

Этот натуральный и диетический продукт можно использовать для приготовления различных блюд, а можно есть и отдельно. Главное — выбрать какой ты любишь: сладкий или соленый. Поэтому давай вместе разбираться как сделать творог из свежего молока.

Что нужно, чтобы начать:

Три литра молока;

Три чайные ложки лимонной кислоты или стакан кефира;

марля или тонкое сито;

соль и специи по вкусу.

Нет разницы какое молоко ты выберешь, чтобы сделать сыр в домашних условиях. Оно может быть из магазина, или с рынка, можешь взять даже обезжиренное, чтобы получить более диетический продукт.

Сейчас также смотрят

Шаг первый

Подогрев молока. Налей молоко в большую кастрюлю и медленно, на маленьком огне, нагревай до 85°C. Не забудь время от времени помешивать, чтобы оно не пригорело. Разве что ты хочешь получить творог “с дымком”?

Шаг второй

Добавление кислоты. Когда молоко нагрелось, добавь лимонную кислоту или лимонный сок (на три литра молока нужно около трех чайных ложек) или кефир (стакан на три литра). Помешивай и смотри, как молоко начинает сворачиваться — на это уйдет несколько минут.

Кислота просто необходима, для того чтобы сделать творог из свежего молока. Но если вдруг ты забыла (-л) о молоке в холодильнике и оно у тебя прокисло, то из него также можно сделать домашний творог. Шаги будут те же самые, как и для свежего молока, просто тебе не придется добавлять лимонную кислоту.

Третий шаг

Отделение сыворотки. Когда появятся белые сгустки, это означает, что творог отделился от сыворотки. Положи марлю или чистую ткань в дуршлаг и установи его над глубокой миской или раковиной. Осторожно вылей содержимое кастрюли в дуршлаг, чтобы сыворотка стекла, а творог остался в марле.

Четвертый шаг

Прессование творога. Собери края марли, аккуратно отжимая лишнюю сыворотку. Можешь положить готовый творог под пресс на несколько часов, чтобы он стал более твердым и сформированным.

Последние шаги

Наслаждение! Твой творог из молока в домашних условиях, готов к употреблению. Добавь немного соли или специй по вкусу, и можешь смело подавать его к столу.

Хранение: Готовый творог храни в холодильнике. Он прекрасно подойдет для сэндвичей, салатов, или просто может быть самостоятельным блюдом.

Теперь мы вместе научились, как быстро сделать творог из свежего или даже кислого молока. А теперь расскажем о пользе домашнего творога для мужчин и женщин.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.