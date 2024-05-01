Як зробити домашній сир зі свіжого молока: покроковий гайд

Домашній сир — це невеличке диво на твоїй кухні. Він поживний та корисний, а ще — дуже простий у приготуванні.

Цей натуральний та дієтичний продукт можна використовувати для приготування різноманітних страв, а можна їсти й окремо. Головне — обрати, який ти любиш: солодкий чи солоний. Тож давай разом розбиратися, як зробити сир зі свіжого молока.

Що потрібно, щоб почати:

Три літри молока;

три чайні ложки лимонної кислоти або склянка кефіру;

марля або тонке сито;

сіль та спеції на свій смак.

Немає різниці, яке молоко ти обереш, аби зробити сир в домашніх умовах. Воно може бути з магазину або з ринку, можеш взяти навіть знежирене, щоб отримати більш дієтичний продукт.

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Крок перший

Зігрівання молока. Налий молоко у велику каструлю і повільно, на маленькому вогні, нагрівай до 85°C. Не забудь час від часу помішувати, щоб воно не пригоріло. Хіба що ти хочеш отримати сир “з димком”.

Крок другий

Додавання кислоти. Коли молоко нагрілося, додай лимонну кислоту чи лимонний сік (на три літри молока потрібно близько трьох чайних ложок) або кефір (склянка на три літри). Помішуй і дивись, як молоко починає згортатися — на це піде кілька хвилин.

Кислота просто необхідна для того, аби зробити сир зі свіжого молока. Але якщо раптом ти забула (-в) про молоко і воно скисло, то з нього також можна зробити домашній сир. Кроки будуть ті ж самі, як і для свіжого молока, просто тобі не доведеться додавати лимонну кислоту.

Третій крок

Відділення сироватки. Коли з’являться білі згустки, це означає, що сир відділився від сироватки. Поклади марлю або чисту тканину в друшляк і встанови його над глибокою мискою або раковиною. Обережно вилий вміст каструлі в друшляк, щоб сироватка стекла, а сир залишився в марлі.

Четвертий крок

Пресування сиру. Збери краї марлі, акуратно відтискаючи зайву сироватку. Можеш покласти сир під прес на кілька годин, щоб він став більш твердим та сформованим.

Останні кроки

Насолода! Твій сир готовий до вживання. Додай трохи солі або спецій на смак, і можеш сміливо подавати його до столу.

Зберігання: Готовий сир зберігай в холодильнику. Він чудово підійде для сендвічів, салатів, а може бути просто як самостійна страва.

Тепер ми разом навчилися, як власноруч швидко зробити сир зі свіжого або навіть кислого молока. А тепер розповімо про користь домашнього сиру для чоловіків та жінок.

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