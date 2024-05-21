Чим корисний сир для чоловіків та жінок: правила вживання цінного продукту

Сир як харчовий продукт люди використовують з давніх часів. Користь цього кисломолочного продукту обумовлена тим, що при його традиційному приготуванні у сирі зберігаються всі корисні компоненти, властиві натуральному молоку. Читай, чим корисний сир для організму і коли його найкраще їсти: вранці чи ввечері — у нашому матеріалі.

У різних куточках світу надають перевагу кисломолочному сиру різних смаків. В Європі — прісному або підсоленому, в країнах середньої смуги — солодкуватому, а в Південно-Східній Азії вживають високобілковий рослинний тофу замість жирного тваринного продукту.

Сир — це продукт бродіння молока, яке спочатку заквашують до кислого стану, а потім нагрівають, щоб видалити сироватку. Він є одним із найцінніших джерел тваринного протеїну, тому є основним в раціоні спортсменів і прихильників правильного харчування.

Види кисломолочного сиру

Сир класифікується, залежно від вмісту в ньому жиру.

Жирний сир кисломолочний 19-23%.

Класичний сир кисломолочний 4-18%.

Нежирний сир кисломолочний 1,8%-3,8%.

Знежирений сир кисломолочний 0,5-1,7%.

Чим корисний сир для жінок

Якщо жінки хочуть мати молодий вигляд і бути енергійними, їм обов’язково потрібно включити в раціон сир. Цей продукт покращує стан шкіри, сприяє зміцненню нігтів і волосся. Жінки, які будуть регулярно їсти сир, легше переносять вагітність, тому що в їхньому організмі не виникає дефіциту кальцію. Обов’язково треба вживати продукт жінкам у період менопаузи, а також в літньому віці.

Чим корисний сир для чоловіків

Сир чудово підходить для нарощування м’язів, тому що містить повільно засвоюваний білок та амінокислоти. Його обов’язково треба їсти чоловікам, які фізично працюють або займаються спортом, особливо культуризмом. Порція перед сном забезпечить м’язові тканини й кістки поживними речовинами на всю ніч, що не можуть зробити інші білкові продукти.

Користь кисломолочного сиру

Сир кисломолочний — харчовий продукт, який легко засвоюється організмом.

Цей продукт складається з білка, жирів, лактози, ферментів і вітамінів.

Це джерело кальцію, який відповідає за міцність кісток і скорочення мускулатури серцевого м’яза.

У складі сиру всього лише 3% вуглеводів.

Продукт має високий вміст білка, з якого будуються тканини організму, ферменти, а також імунні комплекси.

Сир не містить лактозу і його можуть вживати ті, кому заборонено пити молоко.

Про користь сиру

Сиром можуть харчуватись люди, у яких після вживання незбираного молока спостерігаються розлади травлення: метеоризм або діарея, адже в ньому частка молочного цукру дуже низька.

Через годину після вживання білок із молока засвоюється тільки на 30%, а з сиру — на 91%. Отже, кисломолочний сир як джерело білка добре підійде пацієнтам із діабетичною гастро- або ентеропатією.

Кому можна їсти кисломолочний сир

Людям, які мають:

хорошу переносність білків молока, зокрема казеїну;

великі фізичні навантаження;

проблеми печінки, жовчного міхура, шлунка і кишківника.

Також сир варто додати в раціон дітям, вагітним, матерям, які годують, літнім людям.

Продукт містить вітаміни: залізо, магній, фосфор, калій. У складі білка сиру присутня амінокислота — метіонін, яка захищає печінку від жирової хвороби.

Складний білок казеїн багатий всілякими амінокислотами. Він знижує рівень холестерину в крові. Сир багатий кальцієм і фосфором, тож при його частому вживанні поліпшується стан зубів, нігтів, волосся, кісткової тканини.

Продукт також багатий на триптофан — амінокислоту, яка запобігає виникненню безсоння, депресії та тривожності.

Вітамін D, вітаміни групи В, С, фолієва кислота зміцнюють стан серцево-судинної системи й покращують обмін речовин.

Коли потрібно їсти сир

Причини, чому варто вживати знежирений кисломолочний сир на вечерю, за декілька годин до сну:

Сир знижує ранкове відчуття голоду. Прискорює метаболізм. Збільшує витрати енергії в стані спокою. Допомагає нарощувати м’язову масу. Покращує сон. Допомагає позбутися жиру. Прискорює метаболізм.

Не варто ввечері їсти жирний сир, щоб не перенавантажувати підшлункову залозу.

Здорова людина може їсти сир будь-коли — все залежить від раціону, режиму дня та особистих вподобань. Як відомо, цей продукт багатий білком, а білок довго засвоюється, тому сир прекрасно підходить для сніданку. Поснідавши сиром, ти будеш довго відчувати ситість.

Кисломолочний сир однозначно приносить користь для здоров’я та фігури, і їсти його можна як вранці, так і ввечері.

Для любителів сиру — добірка смачних і швидких страв з цього продукту — в нашому матеріалі.

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