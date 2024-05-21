Чим корисний сир для чоловіків та жінок: правила вживання цінного продукту

Сир як харчовий продукт люди використовують з давніх часів. Користь цього кисломолочного продукту обумовлена тим, що при його традиційному приготуванні у сирі зберігаються всі корисні компоненти, властиві натуральному молоку. Читай, чим корисний сир для організму і коли його найкраще їсти: вранці чи ввечері — у нашому матеріалі.
У різних куточках світу надають перевагу кисломолочному сиру різних смаків. В Європі — прісному або підсоленому, в країнах середньої смуги — солодкуватому, а в Південно-Східній Азії вживають високобілковий рослинний тофу замість жирного тваринного продукту.
Сир — це продукт бродіння молока, яке спочатку заквашують до кислого стану, а потім нагрівають, щоб видалити сироватку. Він є одним із найцінніших джерел тваринного протеїну, тому є основним в раціоні спортсменів і прихильників правильного харчування.
Сир класифікується, залежно від вмісту в ньому жиру.
Якщо жінки хочуть мати молодий вигляд і бути енергійними, їм обов’язково потрібно включити в раціон сир. Цей продукт покращує стан шкіри, сприяє зміцненню нігтів і волосся. Жінки, які будуть регулярно їсти сир, легше переносять вагітність, тому що в їхньому організмі не виникає дефіциту кальцію. Обов’язково треба вживати продукт жінкам у період менопаузи, а також в літньому віці.
Сир чудово підходить для нарощування м’язів, тому що містить повільно засвоюваний білок та амінокислоти. Його обов’язково треба їсти чоловікам, які фізично працюють або займаються спортом, особливо культуризмом. Порція перед сном забезпечить м’язові тканини й кістки поживними речовинами на всю ніч, що не можуть зробити інші білкові продукти.
Фото: Pexel
Фото: Pexel
Людям, які мають:
Також сир варто додати в раціон дітям, вагітним, матерям, які годують, літнім людям.
Продукт містить вітаміни: залізо, магній, фосфор, калій. У складі білка сиру присутня амінокислота — метіонін, яка захищає печінку від жирової хвороби.
Складний білок казеїн багатий всілякими амінокислотами. Він знижує рівень холестерину в крові. Сир багатий кальцієм і фосфором, тож при його частому вживанні поліпшується стан зубів, нігтів, волосся, кісткової тканини.
Продукт також багатий на триптофан — амінокислоту, яка запобігає виникненню безсоння, депресії та тривожності.
Вітамін D, вітаміни групи В, С, фолієва кислота зміцнюють стан серцево-судинної системи й покращують обмін речовин.
Причини, чому варто вживати знежирений кисломолочний сир на вечерю, за декілька годин до сну:
Не варто ввечері їсти жирний сир, щоб не перенавантажувати підшлункову залозу.
Не варто ввечері їсти жирний сир, щоб не перенавантажувати підшлункову залозу.
Здорова людина може їсти сир будь-коли — все залежить від раціону, режиму дня та особистих вподобань. Як відомо, цей продукт багатий білком, а білок довго засвоюється, тому сир прекрасно підходить для сніданку. Поснідавши сиром, ти будеш довго відчувати ситість.
Кисломолочний сир однозначно приносить користь для здоров’я та фігури, і їсти його можна як вранці, так і ввечері.
Для любителів сиру — добірка смачних і швидких страв з цього продукту — в нашому матеріалі.
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