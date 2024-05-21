Чем полезен творог для мужчин и женщин: правила употребления ценного продукта

Творог как пищевой продукт люди используют с давних времен. Польза этого кисломолочного продукта обусловлена тем, что при его традиционном приготовлении, в твороге сохраняются все полезные компоненты из натурального молока. Читай, чем полезен творог для организма и когда его лучше есть: утром или вечером — в нашем материале.
В разных уголках мира предпочитают кисломолочный творог разных вкусов. В Европе – пресный или подсоленный, в странах средней полосы – сладковатый, а в Юго-Восточной Азии употребляют высокобелковый растительный тофу вместо жирного животного продукта.
Творог — продукт брожения молока, которое сначала заквашивают до кислого состояния, а затем нагревают, чтобы удалить сыворотку. Он является одним из самых ценных источников животного протеина, поэтому является основным в рационе спортсменов и приверженцев правильного питания.
Творог классифицируют, в зависимости от содержания в нем жира.
Если женщины хотят выглядеть молодыми и энергичными, им обязательно нужно включить в рацион творог. Этот продукт улучшает состояние кожи, способствует укреплению ногтей и волос. Женщины, которые будут регулярно есть творог, легче переносят беременность, потому что в их организме не возникает дефицита кальция. Обязательно следует употреблять продукт женщинам в период менопаузы, а также в пожилом возрасте.
Творог отлично подходит для наращивания мышц, так как содержит медленно усваиваемый белок и аминокислоты. Его обязательно нужно есть мужчинам, которые занимаются спортом, или работают, используя физическую силу. Порция перед сном обеспечит мышечные ткани и кости питательными веществами на всю ночь, чего не могут сделать другие белковые продукты.
Фото: Pexel
Фото: Pexel
Людям, имеющим:
Также творог следует добавить в рацион детям, беременным, кормящим матерям, пожилым людям.
Продукт содержит витамины: железо, магний, фосфор, калий. В составе белка творога присутствует аминокислота — метионин, защищающий печень от жировой болезни.
Сложный белок казеин богат всевозможными аминокислотами. Он снижает уровень холестерина в крови. Творог богат кальцием и фосфором, поэтому при его частом употреблении улучшается состояние зубов, ногтей, волос, костной ткани.
Продукт также богат триптофаном — аминокислотой, которая предотвращает возникновение бессонницы, депрессии и тревожности.
Витамин D, витамины группы В, С, фолиевая кислота укрепляют состояние сердечно-сосудистой системы и улучшают обмен веществ.
Причины, почему следует употреблять обезжиренный творог на ужин, за несколько часов до сна:
Не стоит вечером есть жирный творог, чтобы не перегружать поджелудочную железу.
Не стоит вечером есть жирный творог, чтобы не перегружать поджелудочную железу.
Здоровый человек может есть творог в любое время — все зависит от рациона, режима дня и личных предпочтений. Как известно, этот продукт богат белком, а белок долго усваивается, поэтому творог прекрасно подходит для завтрака. Позавтракав творогом, ты будешь долго чувствовать сытость.
Кисломолочный творог однозначно приносит пользу здоровью и фигуре, и есть его можно как утром, так и вечером.
Для любителей творога — подборка вкусных и быстрых блюд из этого продукта — в нашем материале.
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