Чем полезен творог для мужчин и женщин: правила употребления ценного продукта

Творог как пищевой продукт люди используют с давних времен. Польза этого кисломолочного продукта обусловлена тем, что при его традиционном приготовлении, в твороге сохраняются все полезные компоненты из натурального молока. Читай, чем полезен творог для организма и когда его лучше есть: утром или вечером — в нашем материале.

В разных уголках мира предпочитают кисломолочный творог разных вкусов. В Европе – пресный или подсоленный, в странах средней полосы – сладковатый, а в Юго-Восточной Азии употребляют высокобелковый растительный тофу вместо жирного животного продукта.

Творог — продукт брожения молока, которое сначала заквашивают до кислого состояния, а затем нагревают, чтобы удалить сыворотку. Он является одним из самых ценных источников животного протеина, поэтому является основным в рационе спортсменов и приверженцев правильного питания.

Виды кисломолочного творога

Творог классифицируют, в зависимости от содержания в нем жира.

Жирный творог кисломолочный 19-23%.

Классический творог кисломолочный 4-18%.

Нежирный творог кисломолочный 1,8%-3,8%.

Обезжиренный творог кисломолочный 0,5-1,7%.

Чем полезен творог для женщин

Если женщины хотят выглядеть молодыми и энергичными, им обязательно нужно включить в рацион творог. Этот продукт улучшает состояние кожи, способствует укреплению ногтей и волос. Женщины, которые будут регулярно есть творог, легче переносят беременность, потому что в их организме не возникает дефицита кальция. Обязательно следует употреблять продукт женщинам в период менопаузы, а также в пожилом возрасте.

Чем полезен творог для мужчин

Творог отлично подходит для наращивания мышц, так как содержит медленно усваиваемый белок и аминокислоты. Его обязательно нужно есть мужчинам, которые занимаются спортом, или работают, используя физическую силу. Порция перед сном обеспечит мышечные ткани и кости питательными веществами на всю ночь, чего не могут сделать другие белковые продукты.

Фото: Pexel

Польза кисломолочного творога

Творог кисломолочный — пищевой продукт, который легко усваивается организмом.

Этот продукт состоит из белка, жиров, лактозы, ферментов и витаминов.

Это источник кальция, отвечающий за прочность костей и сокращение мускулатуры сердечной мышцы.

В составе творога всего 3% углеводов.

Продукт обладает высоким содержанием белка, из которого строятся ткани организма, ферменты, а также иммунные комплексы.

Творог не содержит лактозы и его могут употреблять те, кому запрещено пить молоко.

Фото: Pexel

О пользе творога

Творогом могут питаться люди, у которых после употребления цельного молока наблюдаются расстройства пищеварения: метеоризм или диарея, ведь доля молочного сахара в нем очень низкая.

Через час после употребления, белок из молока усваивается только на 30%, а из творога — на 91%. Таким образом, кисломолочный творог как источник белка хорошо подойдет пациентам с диабетической гастро- или энтеропатией.

Кому можно есть кисломолочный творог

Людям, имеющим:

хорошую переносимость белков молока, в том числе казеина;

большие физические нагрузки;

проблемы печени, желчного пузыря, желудка и кишечника.

Также творог следует добавить в рацион детям, беременным, кормящим матерям, пожилым людям.

Продукт содержит витамины: железо, магний, фосфор, калий. В составе белка творога присутствует аминокислота — метионин, защищающий печень от жировой болезни.

Сложный белок казеин богат всевозможными аминокислотами. Он снижает уровень холестерина в крови. Творог богат кальцием и фосфором, поэтому при его частом употреблении улучшается состояние зубов, ногтей, волос, костной ткани.

Продукт также богат триптофаном — аминокислотой, которая предотвращает возникновение бессонницы, депрессии и тревожности.

Витамин D, витамины группы В, С, фолиевая кислота укрепляют состояние сердечно-сосудистой системы и улучшают обмен веществ.

Когда нужно есть творог

Причины, почему следует употреблять обезжиренный творог на ужин, за несколько часов до сна:

Творог снижает утреннее чувство голода. Ускоряет метаболизм. Увеличивает расход энергии в состоянии покоя. Помогает наращивать мышечную массу. Улучшает сон. Помогает избавиться от жира. Ускоряет метаболизм.

Не стоит вечером есть жирный творог, чтобы не перегружать поджелудочную железу.

Здоровый человек может есть творог в любое время — все зависит от рациона, режима дня и личных предпочтений. Как известно, этот продукт богат белком, а белок долго усваивается, поэтому творог прекрасно подходит для завтрака. Позавтракав творогом, ты будешь долго чувствовать сытость.

Кисломолочный творог однозначно приносит пользу здоровью и фигуре, и есть его можно как утром, так и вечером.

Для любителей творога — подборка вкусных и быстрых блюд из этого продукта — в нашем материале.

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