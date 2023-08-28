Как вкусное дополнение, так и отдельное блюдо! Луковые кольца: пошаговый рецепт

Почти каждый из нас хоть раз в жизни слышал о вкусных и хрустящих луковых кольцах. Они могут служить как популярным дополнением к блюдам, например, к бургеру, так и отдельными закусками во многих кухнях мира. Это блюдо является не только вкусным, но и очень простым в приготовлении.

И если ты планируешь приготовить луковые кольца, но не знаешь как — ты обратился(-ась) по адресу. Подробнее о том, как сделать луковые кольца, рассказали на сайте Shuba.life.

Луковые кольца: пошаговый рецепт

Ингредиенты

300 г репчатого лука;

2 куриных яйца;

2/3 стакана муки;

50 мл растительного масла;

соль и перец — по вкусу.

Помни, что во время приготовления блюда ты можешь увеличить или уменьшить пропорционально количество продуктов.

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Это количество ингредиентов рассчитано на три порции.

Приготовление

Прежде всего займемся луком, который нужно очистить и порезать кольцами. Отдели каждое кольцо. Для того чтобы убрать из лука привкус горечи, возьми дуршлаг, выложи кольца и обдай кипятком. После этого их немедленно нужно поместить в холодную воду. Возьми глубокую миску. Она нам нужна для приготовления кляра. В ней взбей яйца до образования пенистой консистенции. Туда же добавь муку, соль и специи. Все это тщательно перемешай до однородной массы с помощью венчика. Разогрей растительное масло в сковороде. Оно должно хорошо разогреться. Посыпь луковые кольца мукой и после этого опусти их в кляр. Далее помести кольца в сковороду и жарь до образования золотистой корочки.

Луковые кольца готовы. Приятного аппетита!

А если ты любишь американскую кухню или просто имеешь настроение поесть что-то вкусное, советуем приготовить тебе бургер в домашних условиях по рецепту Евгения Клопотенко.

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