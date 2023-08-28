Як смачне доповнення, так і окрема страва! Цибулеві кільця: покроковий рецепт

Майже кожен із нас хоч раз в житті чув про смачні й хрусткі цибулеві кільця. Вони можуть слугувати як популярним доповненням до страв, наприклад, до бургера, або незалежними закусками у багатьох кухнях світу. Ця страва є не лише смачною, але й дуже простою у приготуванні.

І якщо ти плануєш приготувати цибулеві кільця, але не знаєш як — ти звернувся(-лась) за адресою. Детальніше про те, як зробити цибулеві кільця, розповіли у виданні Shuba.life.

Цибулеві кільця: покроковий рецепт

Інгредієнти

300 г ріпчастої цибулі;

2 курячих яйця;

2/3 склянки борошна;

50 мл олії;

сіль та перець — на смак.

Пам’ятай, що під час приготування страви ти можеш збільшити чи зменшити пропорційно кількість продуктів.

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Ця кількість інгредієнтів розрахована на три порції.

Приготування

Передусім займімося цибулею. Її потрібно очистити та порізати кільцями. Відокрем кожне кільце. Для того, щоб прибрати з цибулі присмак гіркоти, візьми друшляк, виклади кільця та обдай окропом. Після цього їх негайно потрібно помістити у холодну воду. Візьми глибоку миску. Вона потрібна для приготування кляру. У ній збий яйця до утворення пінистої консистенції. Туди ж додай борошно, сіль та спеції. Усе це ретельно перемішай до однорідної маси за допомогою вінчика. Розігрій олію у сковорідці. Вона має добре розігрітися. Посип цибулеві кільця борошном і після цього опусти їх у кляр. Далі помісти кільця у сковорідку та смаж до утворення золотистої скоринки.

Цибулеві кільця готові. Смачного!

А якщо ти полюбляєш американську кухню чи просто маєш настрій поїсти щось смачне, радимо приготувати тобі бургер у домашніх умовах за рецептом Євгена Клопотенка.

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