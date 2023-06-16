Как сушить землянику на зиму, чтобы сохранить ее невероятный вкус: быстрые способы

Земляника полезна не только в свежем виде, но также в качестве варенья или сушки. Ее заготовить не так сложно, как кажется, зато зимой можно будет добавлять сушеную сладость в чай, пироги и другую выпечку. Как сушить землянику на зиму — читай в материале.
Период сбора земляники затягивается примерно до конца июля. Ее важно собирать в теплую и сухую погоду. И лучше делать это именно утром, когда просохнет роса.
Мыть ягоды и листву перед сушкой нельзя. Если ягоды грязные, можно промыть их, не срывая, поливая водой из бутылки.
Для сушки в первую очередь нужно отобрать самые лучшие плоды. Недоспелые и сильно мягкие ягоды не подойдут для этого. Нужно сначала перебрать урожай, выделив крепкие и качественные плоды.
Ягоду можно сушить на свежем воздухе, в духовке, в микроволновке. Для заготовки подходят, как ягоды, так и листочки (их часто используют для чая).
Клубнику лучше всего сушить на стеллажах. Процесс будет долгим, но экономичным.
Таким образом можно сохранить все витамины в плодах и испарить излишки влаги. Сушка таким способом занимает до двух недель времени.
Для того чтобы воспользоваться этим методом, следуй инструкции:
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