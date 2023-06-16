Как сушить землянику на зиму, чтобы сохранить ее невероятный вкус: быстрые способы

Земляника полезна не только в свежем виде, но также в качестве варенья или сушки. Ее заготовить не так сложно, как кажется, зато зимой можно будет добавлять сушеную сладость в чай, пироги и другую выпечку. Как сушить землянику на зиму — читай в материале.

Где искать и как собирать землянику: правила

Период сбора земляники затягивается примерно до конца июля. Ее важно собирать в теплую и сухую погоду. И лучше делать это именно утром, когда просохнет роса.

Мыть ягоды и листву перед сушкой нельзя. Если ягоды грязные, можно промыть их, не срывая, поливая водой из бутылки.

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Как сушить землянику: подготовка

Для сушки в первую очередь нужно отобрать самые лучшие плоды. Недоспелые и сильно мягкие ягоды не подойдут для этого. Нужно сначала перебрать урожай, выделив крепкие и качественные плоды.

Ягоду можно сушить на свежем воздухе, в духовке, в микроволновке. Для заготовки подходят, как ягоды, так и листочки (их часто используют для чая).

Как сушить землянику: способы на свежем воздухе

Клубнику лучше всего сушить на стеллажах. Процесс будет долгим, но экономичным.

Таким образом можно сохранить все витамины в плодах и испарить излишки влаги. Сушка таким способом занимает до двух недель времени.

Для того чтобы воспользоваться этим методом, следуй инструкции:

Подготовь чистые поверхности и разложи на них очищенную ягоду неплотным слоем. Место для сушки должно хорошо продуваться. На ночь подносы заноси в помещение, чтобы утренняя влажность не вредила ягодам. После сушки земляника приобретает темный бордовый оттенок. Для хранения готовой продукции бери полотняные мешочки. Их можно герметично завязать сверху, чтобы внутрь не попадали насекомые. В целлофане высушенные плоды могут задохнуться.

Как сушить землянику в духовке

Ягоду помой и разложи на противень. Духовку перед этим нужно предварительно разогреть до 35 градусов. В нее установи подносы с земляникой. После часа в духовке увеличь температуру до 60 градусов (на 2-3 часа).

Как сушить землянику в электросушилке

Ягоды разложи на поддоны так, чтобы они не соприкасались. Установи температуру в 50-55 градусов. Просушивай плоды до готовности, а затем вытащи поддоны и выложи на стол.

Раньше мы рассказывали о пяти рецептах с клубникой.

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