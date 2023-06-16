Як сушити суницю на зиму, щоб зберегти її неймовірний смак: швидкі способи

Суниця корисна не тільки у свіжому вигляді, але також як варення або сушка. Її заготовити не так складно, як здається, зате взимку можна буде додавати сушену ягоду у чай, пироги та іншу випічку. Як сушити суницю на зиму — читай у матеріалі.
Період збирання суниці затягується приблизно до кінця липня. Її важливо збирати у теплу та суху погоду. І краще робити це саме вранці, коли просохне роса.
Мити ягоди та листя перед сушінням не можна. Якщо ягоди брудні, можна промити їх, не зриваючи, поливаючи водою з пляшки.
Для сушіння насамперед потрібно відібрати найкращі плоди. Недозрілі й сильно м’які ягоди не підійдуть для цієї справи. Потрібно спочатку перебрати врожай, виділивши міцні та якісні плоди.
Ягоду можна сушити на свіжому повітрі, в духовці, мікрохвильовій печі. Для заготівлі підходять як ягоди, так і листочки (їх часто використовують для чаю).
Полуницю найкраще сушити на стелажах. Процес буде довгим, але економічним.
Таким чином можна зберегти всі вітаміни у плодах і випарувати надлишки вологи. Сушіння у такий спосіб займає до двох тижнів часу.
Для того, щоб скористатися цим методом, слідуй інструкції:
Раніше ми розповідали про п’ять рецептів з полуницею.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!