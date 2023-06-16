Як сушити суницю на зиму, щоб зберегти її неймовірний смак: швидкі способи

Суниця корисна не тільки у свіжому вигляді, але також як варення або сушка. Її заготовити не так складно, як здається, зате взимку можна буде додавати сушену ягоду у чай, пироги та іншу випічку. Як сушити суницю на зиму — читай у матеріалі.

Де шукати і як збирати суницю: правила

Період збирання суниці затягується приблизно до кінця липня. Її важливо збирати у теплу та суху погоду. І краще робити це саме вранці, коли просохне роса.

Мити ягоди та листя перед сушінням не можна. Якщо ягоди брудні, можна промити їх, не зриваючи, поливаючи водою з пляшки.

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Як сушити суницю: підготовка

Для сушіння насамперед потрібно відібрати найкращі плоди. Недозрілі й сильно м’які ягоди не підійдуть для цієї справи. Потрібно спочатку перебрати врожай, виділивши міцні та якісні плоди.

Ягоду можна сушити на свіжому повітрі, в духовці, мікрохвильовій печі. Для заготівлі підходять як ягоди, так і листочки (їх часто використовують для чаю).

Як сушити суницю: способи на свіжому повітрі

Полуницю найкраще сушити на стелажах. Процес буде довгим, але економічним.

Таким чином можна зберегти всі вітаміни у плодах і випарувати надлишки вологи. Сушіння у такий спосіб займає до двох тижнів часу.

Для того, щоб скористатися цим методом, слідуй інструкції:

Підготуй чисті поверхні та розклади на них очищену ягоду нещільним шаром. Місце для сушіння має бути добре продуване. На ніч таці занось у приміщення, щоб ранкова вологість не завдала шкоди. Після сушіння суниця набуває темного бордового відтінку. Для зберігання готової продукції бери полотняні мішечки. Їх можна герметично зав’язати зверху, щоб усередину не потрапляли комахи. У целофані висушені плоди можуть “задихнутися”.

Як сушити суницю в духовці

Ягоду помий і розклади на лист. Духовку перед цим потрібно заздалегідь розігріти до +35 градусів. У неї постав таці з суницею. Після години у духовці збільш температуру до +60 градусів (на 2-3 години).

Як сушити суницю в електросушарці

Ягоди розклади на піддони так, щоб вони не торкалися одна одну. Встанови температуру +50+55 градусів. Просушуй плоди до готовності, а потім витягни піддони й виклади на стіл.

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