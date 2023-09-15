Как заморозить сливу на зиму половинками, в сиропе и с сахаром: инструкция для новичков

Одна из самых популярных сезонных заморозок — это сочные сливы. Расставаться с этим вкусным, сладким и ароматным фруктом до следующего урожая совсем не хочется.

Поэтому летом так важно сохранить сливы и другие фрукты, ягоды и овощи, которые ты любишь. Как заморозить сливу в домашних условиях — читай в материале.

Зачем замораживать сливу на зиму

Сочные плоды важно замораживать для приготовления самых различных блюд. Например, их добавляют в:

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пироги;

компоты

различные десерты и другую выпечку;

мясные рулеты и запеканки;

соус к мясу.

Как заморозить сливу половинками: рецепт пошагово

Спелые сливы помой и обсуши. Раздели фрукты на половинки и удали косточки. Разложи половинки слив срезом вверх на подносы, противни или разделочные доски. Убери фрукты в морозилку на несколько часов. В конце переложи сливы в пластиковые пакеты с застежками и поставь на хранение в морозильную камеру.

Как правильно заморозить сливу на зиму в сиропе

Возьми 1 чашку воды и 1 чашку сахара. Смешай их в сотейнике. Нагрей и готовь, помешивая, пока весь сахар не растворится. Дай сиропу полностью остыть. Тебе понадобится около 1/2 чашки сиропа на каждый литр емкости, в которой ты будешь замораживать сливы. Добавь 1/8 чайной ложки лимонной кислоты на чашку сиропа. Налей 1/2 чашки охлажденного сиропа в контейнер емкостью 1 л. Выложи кусочки слив, оставив сверху примерно сантиметр свободного места. Закрой крышку контейнера и отправь его в морозильную камеру.

Как заморозить сливу на зиму с сахаром: простой рецепт

Сливы помой, удали косточки и разрежь мякоть на кусочки. Выложи в пластиковые контейнеры. Пересыпь их сахаром по вкусу и оставь при комнатной температуре, пока не выделится сок. Закрой и отправь в морозилку на хранение.

Как правильно заморозить сливу на зиму: способ с пюре

Сливы помой и удали косточки. Разрежь фрукты на кусочки и сложи в чашу блендера. Засыпь сахаром по вкусу, затем измельчи в пюре. Попробуй на вкус, и при необходимости всыпь больше сахара. Если получится слишком сладко, добавь лимонный сок или лимонную кислоту.

Раньше мы рассказывали, как заготовить ягоды на зиму интересными способами.

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