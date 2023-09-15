Как заморозить сливу на зиму половинками, в сиропе и с сахаром: инструкция для новичков

Одна из самых популярных сезонных заморозок — это сочные сливы. Расставаться с этим вкусным, сладким и ароматным фруктом до следующего урожая совсем не хочется.
Поэтому летом так важно сохранить сливы и другие фрукты, ягоды и овощи, которые ты любишь. Как заморозить сливу в домашних условиях — читай в материале.
Сочные плоды важно замораживать для приготовления самых различных блюд. Например, их добавляют в:
Раньше мы рассказывали, как заготовить ягоды на зиму интересными способами.
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