Як заморозити сливу на зиму половинками, в сиропі та з цукром: інструкція для новачків

Одна з найпопулярніших сезонних заморозок — це соковиті сливи. Розлучатися з цим смачним, солодким та ароматним фруктом до наступного врожаю зовсім не хочеться. Тому влітку так важливо зберегти сливи та інші фрукти, ягоди та овочі, які ти любиш. Як заморозити сливу в домашніх умовах — читай у матеріалі.
Соковиті плоди важливо заморожувати для приготування різних страв. Наприклад, їх додають у:
Раніше ми розповідали, як заготувати ягоди на зиму цікавими способами.
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