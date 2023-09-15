Їжа та рецепти

Як заморозити сливу на зиму половинками, в сиропі та з цукром: інструкція для новачків

Анна Голішевська, редакторка сайту 15 Вересня 2023, 15:45
Як заморозити сливу на зиму половинками, в сиропі та з цукром: інструкція для новачків
Фото: Unsplash

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