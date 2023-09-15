Як заморозити сливу на зиму половинками, в сиропі та з цукром: інструкція для новачків

Одна з найпопулярніших сезонних заморозок — це соковиті сливи. Розлучатися з цим смачним, солодким та ароматним фруктом до наступного врожаю зовсім не хочеться. Тому влітку так важливо зберегти сливи та інші фрукти, ягоди та овочі, які ти любиш. Як заморозити сливу в домашніх умовах — читай у матеріалі.

Навіщо морозити сливу на зиму

Соковиті плоди важливо заморожувати для приготування різних страв. Наприклад, їх додають у:

пироги;

компоти;

різні десерти та іншу випічку;

м’ясні рулети та запіканки;

соус до м’яса.

Як заморозити зливу половинками: рецепт покроково

Стиглі сливи помий і обсуши. Розділи фрукти на половинки та видали кісточки. Розклади половинки слив зрізом вгору на тацю, листи або обробні дошки. Поклади фрукти в морозилку на кілька годин. Наприкінці переклади сливи у пластикові пакети із застібками та постав на зберігання у морозильну камеру.

Як правильно заморозити сливу на зиму в сиропі

Візьми 1 чашку води та 1 чашку цукру. Змішай їх у сотейнику. Нагрій і готуй, помішуючи, поки весь цукор не розчиниться. Дай сиропу повністю охолонути. Тобі знадобиться близько 1/2 чашки сиропу на кожен літр місткості, в якій ти заморожуватимеш сливи. Додай 1/8 чайної ложки лимонної кислоти на чашку сиропу. Налий 1/2 чашки охолодженого сиропу в контейнер місткістю 1 л. Виклади шматочки слив, залишивши зверху приблизно сантиметр вільного місця. Закрий кришку контейнера і відправ його в морозильну камеру.

Як заморозити сливу на зиму з цукром: простий рецепт

Сливи помий, видали кісточки й розріж м’якуш на шматочки. Виклади у пластикові контейнери. Пересип їх цукром до смаку і залиш при кімнатній температурі, поки не виділиться сік. Закрий та відправ в морозилку на зберігання.

Як правильно заморозити сливу на зиму: спосіб з пюре

Сливи помий і видали кісточки. Розріж фрукти на шматочки та склади в миску блендера. Засип цукром до смаку, потім подрібни в пюре. Спробуй на смак, і при необхідності всип більше цукру. Якщо вийде надто солодко, додай лимонний сік або лимонну кислоту.

Раніше ми розповідали, як заготувати ягоди на зиму цікавими способами.

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