Компактно та дуже легко! Як заморозити шпинат за лічені хвилини

Насититись вітамінами на рік вперед — одне з непереборних бажань влітку. Особливо коли прохолодний аромат осені так часом і підкрадається до тебе.

Одним з багатих на вітаміни продуктів можна вважати й шпинат. Та ось біда в тому, що багато його за один раз не з’їси, тому доводиться думати, як заморозити шпинат в домашніх умовах та зробити запаси на холодну пору року.

Як заморозити шпинат

Насамперед необхідно обрізати корінці шпинату та добре промити його у мисці з водою. Після цього його також варто сполоснути під проточною водою, а потім просушити його на паперових рушниках.

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Далі необхідно зняти листя зі стовбура, зібрати разом по 15 штук, скласти їх як ніби у пачку, трохи скрутити, скласти у пакет та відправити у морозильну камеру.

Також можна заморозити шпинат і у більш компактному вигляді. Для цього потрібно його порізати на смужки товщиною у два сантиметри та скласти на харчову плівку. Після цього усе варто закрутити у рулет.

У будь-якому разі варто не забувати зробити маркування за допомогою стікерів та написати на них дату, коли продукт опинився у морозилці.

І хоч ягоди, здається, можна їсти нескінченно багато, але все ж таки хочеться трохи зберегти їх і на зиму. Читай, як заморозити лохину на зиму в домашніх умовах.

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