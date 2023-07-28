Як заморозити лохину на зиму в домашніх умовах та що з неї можна готувати: основні правила

Влітку основними перекусами є фрукти та ягоди, які у свіжому вигляді містять найбільше мікроелементів та вітамінів. Цим часто користуються на повну, наминаючи соковиті плоди. Зокрема, і лохину, найбільш популярні сорти якої дозрівають до самого вересня.

Цікаво, що зберігати лохину можна цілий рік. Найголовніше — робити це правильно. Як заморозити лохину в домашніх умовах — читай в матеріалі.

Як заморозити лохину: правила підготовки

Важливо збирати ягоди в теплу та сонячну погоду. Робити це потрібно акуратно, аби плоди не деформувалися.

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Куплену лохину перед процесом заморозки потрібно ополоснути водою.

Найкраще це робити у великій мисці. Сушити лохину потрібно за допомогою паперових рушників, аби ягоди були максимально сухими.

Як заморозити лохину на зиму: спосіб для цілих ягід

У першу чергу необхідно викласти лохину в контейнери або лоточки шаром у 2 см. Відправ все це в морозилку та встанови на ній режим Super frost. Через п’ять годин ягоди можна дістати й зсипати в загальний пакет або контейнер.

Як заморозити лохину з цукром: покроковий рецепт

У контейнери потрібно викласти ягоди. Після цього пересип їх цукровим піском. Кількість цукру бери на власний смак, але краще брати 3-4 ст.л. на 0,5 кг лохини.

Як заморозити лохину у вигляді пюре

Протерту лохину подрібнюють дерев’яним товкачем. Якщо ж хочеться, щоб маса була більш однорідна, то візьми для цього блендер.

Крім цього, необхідно додати цукор.

Кількість залежить від смакових уподобань, але занадто багато цукру додавати не варто. На 1 кг буде достатньо приблизно 250 г.

Що можна приготувати з замороженої лохини

Заморожену лохину дуже часто використовують в кулінарії. Наприклад, із заморожених ягід готують:

найрізноманітнішу випічку;

сік або морси;

коктейлі;

соуси;

лікери або вино;

компот.

Однак для використання в кулінарії заморожену лохину потрібно правильно зберігати. Середня температура її зберігання становить -18°С.

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