Як заморозити лохину на зиму в домашніх умовах та що з неї можна готувати: основні правила

Влітку основними перекусами є фрукти та ягоди, які у свіжому вигляді містять найбільше мікроелементів та вітамінів. Цим часто користуються на повну, наминаючи соковиті плоди. Зокрема, і лохину, найбільш популярні сорти якої дозрівають до самого вересня.
Цікаво, що зберігати лохину можна цілий рік. Найголовніше — робити це правильно. Як заморозити лохину в домашніх умовах — читай в матеріалі.
Важливо збирати ягоди в теплу та сонячну погоду. Робити це потрібно акуратно, аби плоди не деформувалися.
Куплену лохину перед процесом заморозки потрібно ополоснути водою.
Куплену лохину перед процесом заморозки потрібно ополоснути водою.
Найкраще це робити у великій мисці. Сушити лохину потрібно за допомогою паперових рушників, аби ягоди були максимально сухими.
У контейнери потрібно викласти ягоди. Після цього пересип їх цукровим піском. Кількість цукру бери на власний смак, але краще брати 3-4 ст.л. на 0,5 кг лохини.
Протерту лохину подрібнюють дерев’яним товкачем. Якщо ж хочеться, щоб маса була більш однорідна, то візьми для цього блендер.
Крім цього, необхідно додати цукор.
Крім цього, необхідно додати цукор.
Кількість залежить від смакових уподобань, але занадто багато цукру додавати не варто. На 1 кг буде достатньо приблизно 250 г.
Заморожену лохину дуже часто використовують в кулінарії. Наприклад, із заморожених ягід готують:
Однак для використання в кулінарії заморожену лохину потрібно правильно зберігати. Середня температура її зберігання становить -18°С.
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