Як заморозити кріп у пакеті, фользі та формочках: ефективні методи

Кріп заморожують на зиму різними способами. Наприклад, заморожують повністю, дрібно нарізають і морозять у кубиках з льодом. Перед заморожуванням його завжди промивають і просушують.
Важливо, що сильно утрамбовувати його в місткості не можна, якщо хочеш зберегти продукт на довше. Як заморозити кріп у домашніх умовах — читай у матеріалі.
Пучки із зеленню промий і просуши, щоб пішла волога і щільно набий поліетиленовий пакет кропом. Відправ у морозильну камеру. Ні стеблинки, ні товсті гілочки можна не викидати. Найкраще для цього брати компактні пакети із застібкою.
У морозилці кріп зберігають від 6 місяців до року. Заморожену повністю зелень можна використовувати, як і свіжу, в різних стравах, а заморожену у формах — додавати до супу, рагу та соусів.
Раніше ми розповідали, як заморозити кабачки на зиму.
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