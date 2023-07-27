Як заморозити кріп у пакеті, фользі та формочках: ефективні методи

Кріп заморожують на зиму різними способами. Наприклад, заморожують повністю, дрібно нарізають і морозять у кубиках з льодом. Перед заморожуванням його завжди промивають і просушують.

Важливо, що сильно утрамбовувати його в місткості не можна, якщо хочеш зберегти продукт на довше. Як заморозити кріп у домашніх умовах — читай у матеріалі.

Як правильно заморозити кріп: загальні правила підготовки

Ретельно перебери кріп, щоб не було нічого зайвого. Сухі гілки вилучи. Промий зелень, щоб сміття лягло на дно. Промий все це під проточною водою. Просуши кріп. Він не повинен бути вологим.

Заморожування кропу на зиму в пакеті: покрокова інструкція

Пучки із зеленню промий і просуши, щоб пішла волога і щільно набий поліетиленовий пакет кропом. Відправ у морозильну камеру. Ні стеблинки, ні товсті гілочки можна не викидати. Найкраще для цього брати компактні пакети із застібкою.

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Як заморозити кріп на зиму у фользі: рецепт

Візьми товсті стеблинки та наріж зелень. Виклади на лист фольги, щільно згортаючи її. Відправ у холодильник. Вийде ковбаска з кропу, яку можна нарізати й додавати в супи.

Як заморозити кріп у кубиках: інструкція

У блендер виклади 2-3 подрібнені зубчики часнику. Додай 1-2 ст. л лимонного соку (якщо є), 50-100 мл олії (оливкової або соняшникової) та великий пучок кропу. Все перебий у кашку і розклади у формочки для заморожування льоду. Постав все це в морозильну камеру. Коли лід вже замерзне, форму опусти на пару секунд в окріп. Дістань кубики й зсип їх у пакет або судочок. Знову відправ у морозилку.

Як зберігати заморожений кріп: основні правила

У морозилці кріп зберігають від 6 місяців до року. Заморожену повністю зелень можна використовувати, як і свіжу, в різних стравах, а заморожену у формах — додавати до супу, рагу та соусів.

Як зберігати кріп на зиму у сушеному вигляді: інструкція

Промий та оброби кріп. Зв’яжи його в пучки. Підвісь у місці, затіненому від прямих променів сонця, і де курсує повітря. Щоб трава повністю просохла, знадобиться до 3-4 тижнів. Після цього кріп можна розтерти у дрібну крихту або порошок, або скласти в пакети пучками. Далі його потрібно відправити у холодильник.

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