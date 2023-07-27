Как заморозить укроп в пакете, фольге и формочках: эффективные методы

Укроп замораживают на зиму самыми разными способами. Например, замораживают целиком, мелко нарезают и морозят в кубиках со льдом.
Перед заморозкой его всегда промывают и просушивают. Важно: сильно утрамбовывать его в емкости нельзя, если ты хочешь сохранить продукт подольше. Как заморозить укроп в домашних условиях — читай в материале.
Пучки с зеленью промой и просуши, чтобы ушла влага, и плотно набей полиэтиленовый пакет укропом. Отправь в морозильную камеру. Ни стебельки, ни толстые веточки можно не выбрасывать. Лучше всего для этого брать компактные пакеты с застежкой.
В морозилке укроп хранят от 6 месяцев до года. Замороженную целиком зелень можно использовать, как и свежую, в разных блюдах, а замороженную в формочках — в супах, рагу и соусах.
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