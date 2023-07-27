Как заморозить укроп в пакете, фольге и формочках: эффективные методы

Укроп замораживают на зиму самыми разными способами. Например, замораживают целиком, мелко нарезают и морозят в кубиках со льдом.

Перед заморозкой его всегда промывают и просушивают. Важно: сильно утрамбовывать его в емкости нельзя, если ты хочешь сохранить продукт подольше. Как заморозить укроп в домашних условиях — читай в материале.

Как правильно заморозить укроп: общие правила подготовки

Тщательно перебери укроп, чтобы не было ничего лишнего. Сухие ветки удали. Промой зелень, чтобы мусор лег на дно. Сполосни все это под проточной водой. Просуши укроп. Он не должен быть влажным.

Заморозка укропа на зиму в пакете: пошаговая инструкция

Пучки с зеленью промой и просуши, чтобы ушла влага, и плотно набей полиэтиленовый пакет укропом. Отправь в морозильную камеру. Ни стебельки, ни толстые веточки можно не выбрасывать. Лучше всего для этого брать компактные пакеты с застежкой.

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Как заморозить укроп на зиму в фольге: рецепт

Возьми толстые стебельки и нарежь зелень. Выложи на лист фольги, плотно сворачивая ее. Отправь в холодильник. Получится колбаска из укропа, которую можно нарезать и добавлять в супы.

Как заморозить укроп в кубиках: инструкция

В блендер выложи 2-3 измельченных зубчика чеснока. Добавь 1-2 ст. л. лимонного сока (если есть), 50-100 мл масла (оливкового или подсолнечного) и большой пучок укропа. Все перебей в кашицу и разложи в формочки для заморозки льда. Поставь все это в морозильную камеру. Когда лед уже замерзнет, форму опусти на пару секунд в кипяток. Достань кубики и высыпь их в пакет или судочек. Снова отправь в морозилку.

Как хранить замороженный укроп: основные правила

В морозилке укроп хранят от 6 месяцев до года. Замороженную целиком зелень можно использовать, как и свежую, в разных блюдах, а замороженную в формочках — в супах, рагу и соусах.

Как хранить укроп на зиму в сушеном виде: инструкция

Промой и обработай укроп. Свяжи его в пучки. Подвесь в месте, затененном от прямых лучей солнца и где курсирует воздух. Чтобы трава полностью просохла, понадобится до 3-4 недель. После этого укроп можно растереть в мелкую крошку или в порошок, или сложить в пакеты пучками. Далее его нужно отправить в холодильник.

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