Как заморозить голубику на зиму в домашних условиях и что из нее можно готовить: основные правила

Летом основными перекусами являются фрукты и ягоды, которые в свежем виде содержат больше микроэлементов и витаминов. Этим часто пользуются по полной, уминая сочные плоды. В частности, и голубику, наиболее популярные сорта которой созревают до самого сентября.

Интересно, что храниться голубику можно круглый год. Самое главное — делать это правильно. Как заморозить голубику в домашних условиях — читай в материале.

Как заморозить голубику: правила подготовки

Важно собирать ягоды в теплую и солнечную погоду. Делать это нужно аккуратно, чтобы плоды не деформировались.

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Купленную голубику перед процессом заморозки нужно ополоснуть водой.

Лучше всего это делать в большой миске. Сушить голубику нужно с помощью бумажных полотенец, чтобы ягоды были максимально сухими.

Как заморозить голубику на зиму: способ для целых ягод

В первую очередь необходимо выложить голубику в контейнеры или лоточки слоем в 2 см. Отправь все это в морозилку и установи на ней режим Super frost. Через 5 часов ягоды можно достать и ссыпать в общий пакет или контейнер.

Как заморозить голубику с сахаром: пошаговый рецепт

В контейнеры с предстоящей заморозкой нужно выложить ягоды. После этого пересыпь их сахарным песком. Количество сахара бери на свой вкус, но лучше брать 3-4 ст.л. на 0,5 кг голубики.

Как заморозить голубику в виде пюре

Протертую голубику измельчают деревянной толкушкой. Если же хочется, чтобы масса была более однородная, то возьми для этого блендер.

Кроме этого необходимо добавить сахар.

Количество зависит от вкусовых предпочтений, но слишком много сахара добавлять не следует. На 1 кг будет достаточно примерно 250 г.

Что можно приготовить из замороженной голубики

Замороженную голубику очень часто используют в кулинарии. Например, из замороженных ягод готовят:

разную выпечку;

соки или морсы;

коктейли;

соусы;

ликеры или вино;

компот.

Однако для использования в кулинарии замороженную голубику нужно правильно хранить. Средняя температура ее хранения составляет -18°С.

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