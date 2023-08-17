Компактно и очень легко! Как заморозить шпинат за считанные минуты

Насытиться витаминами на год вперед — одно из непреодолимых желаний летом. Особенно когда прохладный аромат осени так подчас к тебе подкрадывается.

Одним из богатых витаминами продуктов можно считать и шпинат. Но вот беда в том, что много его за раз не съешь, поэтому приходится думать, как заморозить шпинат в домашних условиях и сделать запасы на холодное время года.

Как заморозить шпинат

Прежде всего, необходимо обрезать корни шпината и хорошо промыть его в миске с водой. После этого его также следует сполоснуть под проточной водой, а затем просушить на бумажных полотенцах.

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Далее необходимо снять листья со ствола, собрать вместе по 15 штук, сложить их как будто в пачку, скрутить немного, сложить в пакет и отправить в морозильную камеру.

Также можно заморозить шпинат в более компактном виде. Для этого его нужно порезать на полоски толщиной в два сантиметра и сложить на пищевую пленку. После этого все следует закрутить в рулет.

В любом случае следует не забывать сделать маркировку с помощью стикеров и написать на них дату, когда продукт оказался в морозилке.

И хотя ягоды, кажется, можно есть бесконечно много, но все же хочется немного сохранить их и на зиму. Читай, как заморозить голубику на зиму в домашних условиях.

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