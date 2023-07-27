Как заморозить спаржу, чтобы сохранить полезные свойства продукта: инструкция

Спаржу считают вкусным и необычным продуктом в нашем рационе. Хороший химический состав, низкая калорийность и полезные свойства этого овоща обратили на себя внимание многих сторонников ЗОЖ.
Именно поэтому многие заготавливают спаржу в большом количестве. Как заморозить спаржу в домашних условиях и что для этого нужно — читай в материале.
Для правильной заморозки воспользуйся следующими шагами:
Перед тем как ее готовить, продукт не размораживают. Ведь после этого процесса спаржа теряет свои полезные характеристики. Перед замораживанием она уже могла подвергаться кратковременной обработке крутым кипятком, поэтому ее можно готовить без размораживания.
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