Как заморозить спаржу, чтобы сохранить полезные свойства продукта: инструкция

Спаржу считают вкусным и необычным продуктом в нашем рационе. Хороший химический состав, низкая калорийность и полезные свойства этого овоща обратили на себя внимание многих сторонников ЗОЖ.

Именно поэтому многие заготавливают спаржу в большом количестве. Как заморозить спаржу в домашних условиях и что для этого нужно — читай в материале.

Заморозка спаржи в сыром виде: пошаговая инструкция

Для правильной заморозки воспользуйся следующими шагами:

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Выбери самые спелые черешки, сними с них кожицу и грубые участки с помощью ножа. Промой все это под проточной водой. Нарежь кусочками, если спаржа нужна тебе для салатов. Разложи стебли или кусочки в пакеты. Выдави излишки воздуха и поставь в морозильную камеру. Если хранишь длинные черешки, то свяжи их в пучки.

Как заморозить спаржу в бланшированном виде: рецепт

Поставь на плиту кастрюлю и налей в нее воду. Доведи ее до кипения. В другую кастрюлю набери немного холодной воды. Добавь два-три кубика льда, чтобы сделать шоковую заморозку. Спаржу помести сначала в дуршлаг и опусти в кипяток на несколько минут. Достань спаржу и опусти в емкость с ледяной водой. Дождись полного охлаждения. Разложи спаржу на полотенца, чтобы стекла вода. Расфасуйте в пакетики для заморозки. Закрой и выпусти воздух, отправь в морозилку.

Как заморозить спаржу в домашних условиях: способ с блендером

Промой спаржу и почисть ее. После этого перебей стручки в однородное пюре, используя блендер. Если нет блендера, то перекрути спаржу мясорубкой. Все это распредели в емкости или пакетики для заморозки. Таким образом ты сможешь делать из этой массы крем-супы и овощные многокомпонентные пюре.

Как заморозить спаржу на зиму и как правильно ее размораживать

Перед тем как ее готовить, продукт не размораживают. Ведь после этого процесса спаржа теряет свои полезные характеристики. Перед замораживанием она уже могла подвергаться кратковременной обработке крутым кипятком, поэтому ее можно готовить без размораживания.

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