Як заморозити спаржу, щоб зберегти корисні властивості продукту: інструкція

Спаржу вважають смачним та незвичайним продуктом у нашому раціоні. Хороший хімічний склад, низька калорійність та корисні властивості цього овочу привернули до себе увагу багатьох прихильників здорового способу життя.

Саме тому багато хто заготовляє спаржу у великій кількості. Як заморозити спаржу в домашніх умовах і що для цього потрібно — читай у матеріалі.

Заморожування спаржі в сирому вигляді: покрокова інструкція

Для правильного заморожування скористайся наступними кроками:

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Вибери найстигліші ніжки, зніми з них шкірку та грубі ділянки за допомогою ножа. Промий усе це під проточною водою. Наріж шматочками, якщо спаржа потрібна тобі для салатів. Розклади стебла чи шматочки в пакети. Витисни надлишки повітря і постав у морозильну камеру. Якщо зберігаєш довгі ніжки, то зв’яжи їх у пучки.

Як заморозити спаржу у бланшованому вигляді: рецепт

Постав на плиту каструлю і налий у неї воду. Доведи до кипіння. В іншу каструлю набери трохи холодної води. Додай два-три кубики льоду, щоб зробити шокову заморозку. Спаржу помісти спочатку в друшляк і опусти в окріп на кілька хвилин. Дістань спаржу й опусти в місткість із крижаною водою. Дочекайся повного охолодження. Розклади спаржу на рушники, щоб витекла вода. Розфасуй її у пакетики для заморожування. Закрий і випусти повітря, відправ все це в морозилку.

Як заморозити спаржу в домашніх умовах: спосіб з блендером

Промий спаржу та почисть її. Після цього перебий стручки в однорідне пюре, використовуючи блендер. Якщо немає блендера, то перекрути спаржу м’ясорубкою. Все це розподіли в місткості або пакетики для заморожування. Таким чином ти зможеш робити з цієї маси крем-супи та овочеві багатокомпонентні пюре.

Як заморозити спаржу на зиму та як правильно її розморожувати

Перед тим як її готувати, продукт не розморожують. Адже після цього процесу спаржа втрачає свої корисні властивості. Перед заморожуванням вона вже могла піддаватися короткочасній обробці окропом, тому її можна готувати без розморожування.

Раніше ми розповідали, як консервувати щавель на зиму.

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