Як заморозити спаржу, щоб зберегти корисні властивості продукту: інструкція

Спаржу вважають смачним та незвичайним продуктом у нашому раціоні. Хороший хімічний склад, низька калорійність та корисні властивості цього овочу привернули до себе увагу багатьох прихильників здорового способу життя.
Саме тому багато хто заготовляє спаржу у великій кількості. Як заморозити спаржу в домашніх умовах і що для цього потрібно — читай у матеріалі.
Для правильного заморожування скористайся наступними кроками:
Перед тим як її готувати, продукт не розморожують. Адже після цього процесу спаржа втрачає свої корисні властивості. Перед заморожуванням вона вже могла піддаватися короткочасній обробці окропом, тому її можна готувати без розморожування.
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