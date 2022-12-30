Как засолить семгу разными способами: рецепты

Многие обожают семгу на завтрак вместе с авокадо-тостами. Также ее почти всегда ставят на праздничные столы.
Так как перед Новым годом очень часто поднимают цены на продукты, и без того дорогая красная рыба растет в цене.
Если ты хочешь побаловать себя лососем, то рыбу можно легко приготовить в домашних условиях. Как засолить семгу разными способами — читай в материале.
Ингредиенты:
Способ приготовления:
Способ приготовления:
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