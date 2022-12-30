Как засолить семгу разными способами: рецепты

Многие обожают семгу на завтрак вместе с авокадо-тостами. Также ее почти всегда ставят на праздничные столы.

Так как перед Новым годом очень часто поднимают цены на продукты, и без того дорогая красная рыба растет в цене.

Если ты хочешь побаловать себя лососем, то рыбу можно легко приготовить в домашних условиях. Как засолить семгу разными способами — читай в материале.

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Как засолить семгу: простой рецепт

Ингредиенты:

1 кг семги;

2 ст. л. соли;

1 ст. л. сахара или соли.

Способ приготовления:

В первую очередь, разморозь рыбу. Делать это нужно в холодильнике. Не стоит лить кипяток или ставить семгу на несколько часов на стол при комнатной температуре. Затем промой рыбу и раздели ее вдоль по хребту на две части. Удали кости и хребет. Мед или сахар перемешай с солью и обваляй семгу с одной стороны. На бумажные полотенца выложи соль и положи на нее рыбу. Замотай рыбу в полотенце и убери в холодильник на один-два дня.

Соленая семга на бутерброды: рецепт

Ингредиенты:

1 кг свежей семги;

соль;

перец свежемолотый;

5 шт лаврового листа;

перец горошком.

Способ приготовления:

Очисть от всего лишнего рыбу и промой под проточной водой. Отрежь голову семги, если она есть. Разрежь рыбу на две части и сделай два отдельных куска (вытягивай косточки). Возьми пищевую пленку и насыпь соль. Положи туда лавровый лист и перец. На соль положи семгу вниз шкуркой и посыпь еще солью. Заверни семгу в пленку и положи в холодильник на день-два. После того, как ее достанешь, промой рыбу и нарежь кусками.

Как засолить семгу дома в масле

Ингредиенты:

300 г семги;

100 мл оливкового масла;

0,5 ч. л. соли;

0,5 ч. л. черного перца.

Способ приготовления:

Промойте семгу под проточной водой и срежь с нее кожу, чешую. Нарежь рыбу ломтиками и выложи в банку. Сверху положи немного соли и перца. Залей рыбу маслом (до верхушки банки). Зарути крышкой и поставь в холодильник на 2 дня.

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