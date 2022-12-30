Як засолити сьомгу різними способами: рецепти

Багато хто любить сьомгу на сніданок разом із авокадо-тостами. Також її майже завжди ставлять на святкові столи.
Оскільки перед Новим роком дуже часто піднімають ціни на продукти, то і без того дорога червона риба зростає в ціні.
Якщо ти хочеш побалувати себе лососем, рибу можна легко приготувати в домашніх умовах. Як засолити сьомгу різними способами — читай у матеріалі.
Інгредієнти:
Спосіб приготування:
А якщо ти якраз шукаєш ідеї на сьогоднішній вечір, читай, як приготувати вечерю, наче з ресторану, за кілька хвилин.
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