Як засолити сьомгу різними способами: рецепти

Багато хто любить сьомгу на сніданок разом із авокадо-тостами. Також її майже завжди ставлять на святкові столи.

Оскільки перед Новим роком дуже часто піднімають ціни на продукти, то і без того дорога червона риба зростає в ціні.

Якщо ти хочеш побалувати себе лососем, рибу можна легко приготувати в домашніх умовах. Як засолити сьомгу різними способами — читай у матеріалі.

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Як засолити сьомгу: простий рецепт

Інгредієнти:

1 кг сьомги;

2 ст. л. солі;

1 ст. л. цукру чи солі.

Спосіб приготування:

Насамперед розморозь рибу. Робити це потрібно в холодильнику. Не варто лити окріп або ставити сьомгу на кілька годин на стіл при кімнатній температурі. Потім промий рибу і розділи її вздовж по хребту на дві частини. Видали кістки та хребет. Мед або цукор перемішай із сіллю і обваляй сьомгу з одного боку. На паперові рушники виклади сіль і поклади на неї рибу. Замотай її в рушник і прибери в холодильник на один-два дні.

Солона сьомга на бутерброди: рецепт

Інгредієнти:

1 кг свіжої сьомги;

сіль;

перець свіжомелений;

5 шт лаврового листа;

перець горошком.

Спосіб приготування:

Очисть від усього зайвого рибу та промий під проточною водою. Відріж голову сьомги, якщо вона є. Розріж рибу на дві частини і зроби два окремі шматки (витягуй кісточки). Візьми харчову плівку та насип сіль. Постав туди лавровий лист і перець. На сіль поклади сьомгу вниз шкіркою і посип ще сіллю. Загорни сьомгу в плівку і поклади в холодильник на день-два. Після того, як її дістанеш, промий рибу і наріж шматками.

Як засолити сьомгу в олії

Інгредієнти:

300 г сьомги;

100 мл оливкової олії;

0,5 ч. л. солі;

0,5 ч. л. чорного перцю.

Спосіб приготування:

Промий сьомгу під проточною водою і зріж із неї шкіру, луску. Наріж рибу скибочками і виклади в банку. Зверху поклади трохи солі та перцю. Залий рибу олією (до верхівки банки). Зарути кришкою і постав у холодильник на 2 дні.

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