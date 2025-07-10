Как засолить волнушки: проверенные способы приготовления хрустящих и аппетитных грибочков

Фото Depositphotos Волнушки — съедобные грибы с розовой шляпкой, похожей на воронку. Их не считают благородными грибами, ведь у них горьковатый вкус и скользкая поверхность. Но правильно засоленные волнушки — это настоящий деликатес, который хрустит, пахнет лесом и хорошо смакует с отварной картошечкой. Как засолить волнушки холодным и горячим способом — читай о тонкостях процесса в материале. Сколько времени нужно вымачивать волнушки перед засолкой Волнушки содержат млечный сок, дающий горечь, поэтому лучше еще перед засолкой избавиться от нее. Для этого чистим и хорошо промываем грибы. Затем вымачиваем в холодной воде от 12 часов до двух суток, раз в три часа меняя воду. Вода должна быть прохладной, можно добавить немного соли или лимонной кислоты. После вымачивания грибы снова промываем, теперь они готовы к обработке. Читать по теме Как засолить грузди: быстрые и традиционные рецепты хрустящих грибочков Как засолить грузди горячим, холоднім способом и за пять дней — читай в материале. Сколько соли нужно на 1 кг волнушек На 1 кг чистых грибов нужно 30-50 г каменной (не йодированной) соли, то есть примерно до двух столовых ложек с горкой. Можно добавить специи — лавровый лист, душистый перец, укроп, чеснок, хрен или листья смородины для аромата. Как засолить волнушки холодным способом Холодный метод сохраняет больше аромата и делает текстуру крепче. Как засолить На дно стерильной эмалированной кастрюли или банки выкладываем слой соли, специй и листьев хрена, смородины, дуба. Далее кладем грибы шляпками вниз, пересыпаем каждый слой солью и специями. Кончаем соляным слоем, накрываем чистой тканью, сверху прижимаем тарелкой и гнетом. Держим при комнатной температуре 2-3 дня, чтобы запустилась ферментация, затем переставляем на холод. Солить волнушки холодным способом нужно не менее 30 дней, а лучше — 6 недель, чтобы полностью исчезла горечь. Как засолить волнушки горячим способом Этот метод более быстрый, и при нем горечь устраняется еще и во время отваривания. Как засолить Вымоченные грибы заливаем подсоленной водой (на 1 л — 1 ст. ложка соли) и варим 15-20 минут после закипания, снимаем пену. Откидываем на дуршлаг и даем стечь. Далее укладываем в банку слоями, пересыпаем солью (2 ст. ложки на 1 кг) и специями. Кладем сверху гнет. Горячим способом солим волнушки минимум 10-14 дней, но лучше дать настояться еще неделю. Хранить соленые грибы желательно в прохладном месте: погребе, холодильнике, на балконе зимой. Следует следить, чтобы грибы были полностью покрыты рассолом, иначе заплесневеют. А если жидкости недостаточно — лучше долить холодную кипяченую воду с щепоткой соли. Приятного аппетита! Читай также, как приготовить солянку с грибами на зиму — рецепт невероятно вкусной закуски, от которой за уши не оттащишь. А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя. Теги: Рецепты Если увидели ошибку, выделите её, пожалуйста, и нажмите Ctrl + Enter