Как засолить волнушки: проверенные способы приготовления хрустящих и аппетитных грибочков

Волнушки — съедобные грибы с розовой шляпкой, похожей на воронку. Их не считают благородными грибами, ведь у них горьковатый вкус и скользкая поверхность.

Но правильно засоленные волнушки — это настоящий деликатес, который хрустит, пахнет лесом и хорошо смакует с отварной картошечкой.

Как засолить волнушки холодным и горячим способом — читай о тонкостях процесса в материале.

Сколько времени нужно вымачивать волнушки перед засолкой

Волнушки содержат млечный сок, дающий горечь, поэтому лучше еще перед засолкой избавиться от нее.

Для этого чистим и хорошо промываем грибы. Затем вымачиваем в холодной воде от 12 часов до двух суток, раз в три часа меняя воду. Вода должна быть прохладной, можно добавить немного соли или лимонной кислоты.

После вымачивания грибы снова промываем, теперь они готовы к обработке.

Сколько соли нужно на 1 кг волнушек

На 1 кг чистых грибов нужно 30-50 г каменной (не йодированной) соли, то есть примерно до двух столовых ложек с горкой. Можно добавить специи — лавровый лист, душистый перец, укроп, чеснок, хрен или листья смородины для аромата.

Как засолить волнушки холодным способом

Холодный метод сохраняет больше аромата и делает текстуру крепче.

Как засолить

На дно стерильной эмалированной кастрюли или банки выкладываем слой соли, специй и листьев хрена, смородины, дуба. Далее кладем грибы шляпками вниз, пересыпаем каждый слой солью и специями. Кончаем соляным слоем, накрываем чистой тканью, сверху прижимаем тарелкой и гнетом. Держим при комнатной температуре 2-3 дня, чтобы запустилась ферментация, затем переставляем на холод.

Солить волнушки холодным способом нужно не менее 30 дней, а лучше — 6 недель, чтобы полностью исчезла горечь.

Как засолить волнушки горячим способом

Этот метод более быстрый, и при нем горечь устраняется еще и во время отваривания.

Как засолить

Вымоченные грибы заливаем подсоленной водой (на 1 л — 1 ст. ложка соли) и варим 15-20 минут после закипания, снимаем пену. Откидываем на дуршлаг и даем стечь. Далее укладываем в банку слоями, пересыпаем солью (2 ст. ложки на 1 кг) и специями. Кладем сверху гнет.

Горячим способом солим волнушки минимум 10-14 дней, но лучше дать настояться еще неделю.

Хранить соленые грибы желательно в прохладном месте: погребе, холодильнике, на балконе зимой. Следует следить, чтобы грибы были полностью покрыты рассолом, иначе заплесневеют.

А если жидкости недостаточно — лучше долить холодную кипяченую воду с щепоткой соли. Приятного аппетита!

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