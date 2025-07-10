Як засолити вовнянки: перевірені способи приготування хрумких та апетитних грибочків

Вовнянки — їстівні гриби з рожевим капелюшком, який часто вкритий ворсинками або “вовною” (тому і назва українською).

Їх не вважають благородними грибами, бо мають гіркуватий смак та слизьку поверхню.

Але правильно засолені вовнянки — це справжній делікатес, який хрумтить, пахне лісом і чудово смакує з відвареною картопелькою.

Як засолити вовнянки холодним та гарячим способом — читай про тонкощі процесу у матеріалі.

Скільки часу потрібно вимочувати вовнянки перед засолюванням

Вовнянки містять молочний сік, що дає гіркоту, тож краще ще перед засолюванням позбутися її.

Для цього чистимо і добре промиваємо гриби. Потім вимочуємо у холодній воді від 12 годин до двох діб, раз на три години змінюючи воду. Вода має бути прохолодною, можна додати трохи солі або лимонної кислоти.

Після вимочування гриби знову промиваємо, тепер вони готові до обробки.

Читати на тему Як засолити грузді: швидкі та традиційні рецепти хрустких грибочків Як смачно засолити грузді холодним, гарячим способом та за 5 днів — читай у матеріалі.

Скільки солі потрібно на 1 кг вовнянок

На 1 кг чистих грибів потрібно 30-50 г кам’яної (не йодованої) солі, тобто приблизно до двох столових ложок з гіркою. Можна додати спеції — лавровий лист, запашний перець, кріп, часник, хрін чи листя смородини для аромату.

Як засолити вовнянки холодним способом

Холодний метод зберігає більше аромату і робить текстуру міцнішою.

Як засолити

На дно стерильної емальованої каструлі чи банки викладаємо шар солі, спецій і чистих листків хрону, смородини, дуба. Далі кладемо гриби капелюшками вниз, пересипаємо кожен шар сіллю й спеціями. Закінчуємо соляним шаром, накриваємо чистою тканиною, зверху притискаємо тарілкою і гнітом. Тримаємо при кімнатній температурі 2-3 дні, щоб запустилася ферментація, потім переставляємо на холод.

Солити вовнянки холодним способом потрібно не менше 30 днів, а краще — 6 тижнів, щоб повністю вийшла гіркота.

Як засолити вовнянки гарячим способом

Цей метод швидший, і при ньому гіркота усувається ще й під час відварювання.

Як засолити

Вимочені гриби заливаємо підсоленою водою (на 1 л — 1 ст. ложка солі) й варимо 15-20 хвилин після закипання, знімаємо піну. Відкидаємо на друшляк і даємо стекти. Далі укладаємо у банку шарами, пересипаємо сіллю (2 ст. ложки на 1 кг) і спеціями. Кладемо зверху гніт.

Гарячим способом солимо вовнянки мінімум 10-14 днів, але краще дати настоятися ще тиждень.

Зберігати солоні гриби краще в прохолодному місці: погребі, холодильнику, на балконі взимку. Варто слідкувати, щоб гриби були повністю покриті розсолом, інакше запліснявіють.

А якщо рідини недостатньо — краще долити холодної кип’яченої води з дрібкою солі. Смачного!

Читай також, як приготувати солянку з грибами на зиму — рецепт неймовірно смачної закуски, від якої за вуха не відтягнеш.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.