Пикантный вкус с атмосферой Востока: как приготовить капусту лепесток по-корейски

Привычные блюда надоедают и тогда появляется желание съесть чего-нибудь пикантного, чтобы разнообразить свое питание. В таком случае может пригодиться рецепт капусты по-корейски.

Казалось бы, простое блюдо может повысить аппетит и храниться впрок весь морозный период и радовать своим вкусом еще долго.

Так что если ты и твоя семья давние поклонники ароматных и пикантных блюд, тогда быстрее читай, как приготовить капусту лепесток по-корейски.

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Капуста лепесток по-корейски — ингредиенты

капуста — 2 килограмма

свекла — 2 штуки

вода — 1 литр

уксус — 150 граммов

сахар — 100 граммов

подсолнечное масло — 100 граммов

перец горошком — 7 штук

чеснок — 7 зубчиков

соль — 2 столовые ложки

острый молотый перец — по вкусу

Капуста лепесток по-корейски — рецепт

Прежде всего, нужно помыть и просушить капусту. После этого нарезать ее квадратными кусочками. Свеклу натереть на терке. Вместе с тем, разделить на зубчики и почистить чеснок. В то же время нужно поставить греться воду на огне, добавить в нее масло и пряности. Затем довести смесь до кипения, после чего выключить и влить туда уксус. Далее снова необходимо пряную смесь довести до кипения, после чего выключить огонь. Теперь можно слить нарезанную капусту и свеклу смесью, а затем на них поставить миску и груз. После этого блюдо следует оставить на три дня в помещении с обычной комнатной температурой. Далее остается переставить еще на сутки капусту в холодильник и после этого блюдо будет готово. Остается только наслаждаться пикантным вкусом капусты лепестка по-корейски.

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