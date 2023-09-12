Пикантный вкус с атмосферой Востока: как приготовить капусту лепесток по-корейски

Привычные блюда надоедают и тогда появляется желание съесть чего-нибудь пикантного, чтобы разнообразить свое питание. В таком случае может пригодиться рецепт капусты по-корейски.
Казалось бы, простое блюдо может повысить аппетит и храниться впрок весь морозный период и радовать своим вкусом еще долго.
Так что если ты и твоя семья давние поклонники ароматных и пикантных блюд, тогда быстрее читай, как приготовить капусту лепесток по-корейски.
Но существует еще немало рецептов вкусных блюд из капусты, как и ее видов. Читай рецепт приготовления цветной капусты в кляре.
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