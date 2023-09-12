Їжа та рецепти

Пікантний смак з атмосферою Сходу: як приготувати капусту пелюстку по-корейськи

Даніела Долотова, редакторка сайту 12 Вересня 2023, 18:30
капуста пелюстка по-корейськи
Фото: Depositphotos

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Пікантний смак з атмосферою Сходу: як приготувати капусту пелюстку по-корейськи
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