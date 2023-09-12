Пікантний смак з атмосферою Сходу: як приготувати капусту пелюстку по-корейськи

Звичні страви набридають і тоді приходить бажання з’їсти чогось пікантного, аби урізноманітнити своє харчування. У такому разі може стати у пригоді рецепт капусти по-корейськи.

Крім того, ця, здавалося б, проста страва може підвищити апетит та зберігатись про запас на всесь морозний період та тішити своїм смаком ще довго.

Тож якщо ти та твоя родина давні шанувальники ароматних та пікантних страв, тоді хутчіш читай, як приготувати капусту пелюстку по-корейськи.

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Капуста пелюстка по-корейськи — інгредієнти

капуста — 2 кілограми

буряк — 2 штуки

вода — 1 літр

оцет — 150 грамів

цукор — 100 грамів

соняшникова олія — 100 грамів

перець горошком — 7 штук

часник — 7 зубчиків

сіль — 2 столові ложки

гострий мелений перець — до смаку

Капуста пелюстка по-корейськи — рецепт

Насамперед потрібно помити та просушити капусту. Після цього нарізати її квадратними шматочками. Буряк натерти на терці. Разом з тим розділити на зубчики та почистити часник. Водночас потрібно поставити грітись воду на вогні, додати в неї олію та всі прянощі. Потім довести суміш до кипіння, після чого вимкнути та влити туди оцет. Далі знову необхідно пряну суміш довести до кипіння, після чого вимкнути вогонь. Тепер можна злити нарізану капусту та буряк сумішшю, а потім на неї поставити миску та вантаж. Після цього страву варто залишити на три дні у приміщенні зі звичайною кімнатною температурою. Далі лишається переставити ще на добу капусту у холодильник і після цього страва буде готова. Залишається тільки насолоджуватись пікантним смаком капусти пелюстки по-корейськи.

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