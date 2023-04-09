Любимые сладости дома за несколько минут: рецепт домашней карамели из сахара

Самое сокровенное желание любого, кто любит сладости — уметь готовить карамель так, как это делают в ресторанах или кафе. Что ж, сделать карамель из сахара — не сложно, и не всегда нужно использовать молочные продукты!
Как приготовить карамель из сахара — в материале.
Приготовить тягучую карамель можно в том случае, если использовать четкие пропорции и соблюдать время приготовления. На варку сладостей у тебя уйдет около 15 минут, но удовольствие гарантировано на продолжительное время.
Есть карамель можно с печеньем. Кстати, недавно мы писали рецепт полезного овсяного печенья — попробуй соединить эти продукты и наслаждайся вкусом!
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