Любимые сладости дома за несколько минут: рецепт домашней карамели из сахара

Самое сокровенное желание любого, кто любит сладости — уметь готовить карамель так, как это делают в ресторанах или кафе. Что ж, сделать карамель из сахара — не сложно, и не всегда нужно использовать молочные продукты!

Как приготовить карамель из сахара — в материале.

Как приготовить карамель из сахара и воды

Приготовить тягучую карамель можно в том случае, если использовать четкие пропорции и соблюдать время приготовления. На варку сладостей у тебя уйдет около 15 минут, но удовольствие гарантировано на продолжительное время.

Сейчас также смотрят

Ингредиенты для приготовления карамели дома:

Сахар — 150 г;

Горячая вода — 50 мл;

Лимонный сок — пол ч. л.

Приготовление карамели в домашних условиях:

Сахар высыпь в кастрюлю с толстым дном, чтобы он не сгорел при нагревании. Добавь сок лимона, чтобы сахар не кристаллизовался. Добавь воду и перемешай массу. Поставь кастрюлю на средний огонь и перемешивай массу. Через три минуты масса начнет приобретать карамельный оттенок и кипеть — сними кастрюлю с огня и подожди, пока карамель немного остынет. Вылей карамель в емкость и дай ей полностью остыть.

Есть карамель можно с печеньем. Кстати, недавно мы писали рецепт полезного овсяного печенья — попробуй соединить эти продукты и наслаждайся вкусом!

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!