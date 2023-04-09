Улюблені солодощі вдома за кілька хвилин: рецепт домашньої карамелі з цукру

Найпотаємніше бажання кожного, хто любить солодощі — вміти готувати карамель так, як це роблять у ресторанах чи кафе. Що ж, зробити карамель із цукру нескладно, і не завжди потрібно використовувати молочні продукти!

Як приготувати карамель із цукру — у матеріалі.

Як приготувати карамель із цукру та води

Приготувати тягучу карамель можна в тому випадку, якщо використовувати чіткі пропорції та дотримувати часу приготування. На варіння солодощів у тебе піде близько 15 хвилин, але задоволення гарантоване на тривалий час.

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Інгредієнти для приготування карамелі вдома:

Цукор — 150 г;

Гаряча вода — 50 мл;

Лимонний сік — пів ч. л.

Приготування карамелі в домашніх умовах:

Цукор висип у каструлю з товстим дном, аби він не горів під час нагрівання. Додай сік лимона, щоб цукор не кристалізувався. Додай воду та перемішай масу. Постав каструлю на середній вогонь та перемішуй масу. Через три хвилини маса почне набувати карамельного відтінку та кипіти — зніми каструлю з вогню та зачекай, доки карамель трохи охолоне. Вилий карамель у місткість і дай їй повністю охолонути.

Їсти карамель можна із печивом. До речі, нещодавно ми писали рецепт корисного вівсяного печива — спробуй поєднати ці продукти та насолоджуйся смаком!

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