Улюблені солодощі вдома за кілька хвилин: рецепт домашньої карамелі з цукру

Найпотаємніше бажання кожного, хто любить солодощі — вміти готувати карамель так, як це роблять у ресторанах чи кафе. Що ж, зробити карамель із цукру нескладно, і не завжди потрібно використовувати молочні продукти!
Як приготувати карамель із цукру — у матеріалі.
Приготувати тягучу карамель можна в тому випадку, якщо використовувати чіткі пропорції та дотримувати часу приготування. На варіння солодощів у тебе піде близько 15 хвилин, але задоволення гарантоване на тривалий час.
Їсти карамель можна із печивом. До речі, нещодавно ми писали рецепт корисного вівсяного печива — спробуй поєднати ці продукти та насолоджуйся смаком!
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