Їжа та рецепти

Улюблені солодощі вдома за кілька хвилин: рецепт домашньої карамелі з цукру

Вікторія Мельник, редакторка сайту 09 Квітня 2023, 16:00
карамель із цукру
Фото: Pexels

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