Пикантная баранина с соусом харисса. Как приготовить кебаб, который поразит твои вкусовые рецепторы

Наверное, у каждого есть свой уникальный рецепт приготовления мяса. Особенно летом, когда хочется попробовать вкусный шашлык или кебаб, все рецепты становятся полезными!

В нашем материале ты узнаешь, как приготовить кебаб из баранины и соусом харисса — читай пошаговый рецепт.

Кебаб из баранины и соусом харисса — пошаговый рецепт

Скоро лето закончится, а потому нужно насладиться шашлыками на природе! Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился рецептом кебаба из баранины и соусом харисса.

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Этот рецепт точно понравится тем, кто любит остренькое и необычное сочетание вкусов. Соус получается ароматным и пикантным, и подходит к мясу.

Если ты давно хотел(-а) приготовить что-нибудь со вкусными специями и из мяса — этот рецепт подходит как нельзя лучше. Читай и готовь кебаб из баранины и соусом харисса.

Понадобится

Баранина — 1,4 кг

Курдючный или говяжий жир — 600 г

Кинза — 50 г

Зеленый лук — 50 г

Соль — 20 г

Для соуса харисса

Копченая паприка — 20 г

Зира — 7 г

Кориандр — 5 г

Перец чили (хлопья) — 5 г

Свежий чеснок — 10 г

Перец черный молотый — 5 г

Оливковое масло — 17 г

Приготовление

Сначала нужно приготовить соус. Для этого измельчи ножом или выдави чеснок. Специи высыпь в нагретую сковороду, прожарь их в масле. Так они лучше раскроют вкус и аромат. Баранину и жир нужно перемолоть в мясорубке. Фарш тщательно размешай лопаткой или ложкой. Добавь соус и размещай еще раз. Отбей руками, а потом поставь в холодильник на несколько часов. Сформируй из фарша кебабы. Нанизывай их на шампуры. Жарь на огне до готовности. Приятного аппетита!

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