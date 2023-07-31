Пикантная баранина с соусом харисса. Как приготовить кебаб, который поразит твои вкусовые рецепторы

Наверное, у каждого есть свой уникальный рецепт приготовления мяса. Особенно летом, когда хочется попробовать вкусный шашлык или кебаб, все рецепты становятся полезными!
В нашем материале ты узнаешь, как приготовить кебаб из баранины и соусом харисса — читай пошаговый рецепт.
Скоро лето закончится, а потому нужно насладиться шашлыками на природе! Шеф и эксперт реалити Нового канала На ножах Алекс Якутов поделился рецептом кебаба из баранины и соусом харисса.
Этот рецепт точно понравится тем, кто любит остренькое и необычное сочетание вкусов. Соус получается ароматным и пикантным, и подходит к мясу.
Если ты давно хотел(-а) приготовить что-нибудь со вкусными специями и из мяса — этот рецепт подходит как нельзя лучше. Читай и готовь кебаб из баранины и соусом харисса.
Понадобится
Для соуса харисса
Приготовление
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