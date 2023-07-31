Пікантна баранина з соусом харісса. Як приготувати кебаб, який тебе вразить

Певно, кожен має свій унікальний рецепт приготування м’яса. Особливо влітку, коли хочеться спробувати смачний шашлик чи кебаб, усі рецепти стають корисними!

У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати кебаб з баранини та соусом харісса — читай покроковий рецепт.

Кебаб з баранини та соусом харісса — покроковий рецепт

Незабаром літо закінчиться, а тому потрібно насолодитися шашликами на природі! Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився рецептом кебаба з баранини та соусом харісса.

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Цей рецепт точно сподобається тим, хто любить гостреньке та незвичайне поєднання смаків. Соус виходить ароматним та пікантним, і пасує до м’яса.

Якщо ти давно хотів(-ла) приготувати щось зі смачними спеціями та м’ясом — цей рецепт підходить якнайкраще. Читай і готуй кебаб з баранини та соусом харісса.

Знадобиться

Баранина — 1,4 кг

1,4 кг Курдючний або яловичий жир — 600 г

600 г Кінза — 50 г

50 г Зелена цибуля — 50 г

50 г Сіль — 20 г

Для соусу харісса

Копчена паприка — 20 г

20 г Зіра — 7 г

7 г Коріандр — 5 г

5 г Перець чилі (пластівцями) — 5 г

5 г Свіжий часник — 10 г

10 г Перець чорний мелений — 5 г

5 г Оливкова олія — 17 г

Приготування

Спершу слід приготувати соус. Для цього подрібни ножем або вичави часник. Спеції висип у нагріту сковорідку, просмаж їх в олії. Так вони краще розкриють смак та аромат. Баранину та жир потрібно перемолоти в м’ясорубці. Фарш ретельно розмішай лопаткою чи ложкою. Додай соус та розмішай ще раз. Відбий руками, а потім постав у холодильник на кілька годин. Сформуй з фаршу кебаби. Нанизуй їх на шампури. Смаж на вогні до готовності. Смачного!

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