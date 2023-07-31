Пікантна баранина з соусом харісса. Як приготувати кебаб, який тебе вразить

Певно, кожен має свій унікальний рецепт приготування м’яса. Особливо влітку, коли хочеться спробувати смачний шашлик чи кебаб, усі рецепти стають корисними!
У нашому матеріалі ти дізнаєшся, як приготувати кебаб з баранини та соусом харісса — читай покроковий рецепт.
Незабаром літо закінчиться, а тому потрібно насолодитися шашликами на природі! Шеф та експерт реаліті Нового каналу На ножах Алекс Якутов поділився рецептом кебаба з баранини та соусом харісса.
Цей рецепт точно сподобається тим, хто любить гостреньке та незвичайне поєднання смаків. Соус виходить ароматним та пікантним, і пасує до м’яса.
Якщо ти давно хотів(-ла) приготувати щось зі смачними спеціями та м’ясом — цей рецепт підходить якнайкраще. Читай і готуй кебаб з баранини та соусом харісса.
Знадобиться
Для соусу харісса
Приготування
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