Традиция и нежность: рецепт классического кекса в духовой печи

Выпечка — частый атрибут чаепития на столах. Но иногда приготовить качественный и безвредный десерт проще самостоятельно, чем купить его в магазине.
Традиционный кекс — один из любимых рецептов тех, кто любит готовить. Обычно его готовят из бисквитного или дрожжевого теста, а в тесто часто добавляют цукаты или изюм — как кому по вкусу.
Вікна-новини подготовили для тебя самый простой классический рецепт кекса в духовке.
Для приготовления классического кекса на восемь порций тебе понадобится несколько ингредиентов, которые точно найдутся на кухне.
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