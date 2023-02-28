Традиция и нежность: рецепт классического кекса в духовой печи

Выпечка — частый атрибут чаепития на столах. Но иногда приготовить качественный и безвредный десерт проще самостоятельно, чем купить его в магазине.

Традиционный кекс — один из любимых рецептов тех, кто любит готовить. Обычно его готовят из бисквитного или дрожжевого теста, а в тесто часто добавляют цукаты или изюм — как кому по вкусу.

Вікна-новини подготовили для тебя самый простой классический рецепт кекса в духовке.

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Кекс в духовке: классический рецепт

Для приготовления классического кекса на восемь порций тебе понадобится несколько ингредиентов, которые точно найдутся на кухне.

Ингредиенты классического кекса

сливочное масло — 175 г

сахар — 175 г

ванилин — 1 щепотка

соль — 1 щепотка

куриные яйца — 3 шт.

мука — 175 г

разрыхлитель теста — 0,5 ч. л.

изюм — 100 г

Приготовление классического кекса

Для начала замочи изюм в кипятке и оставь на 15 минут. Размягченное масло сбей с ванилином, сахаром и солью до состояния пышной массы. Добавь к массе яйца и взбивай, медленно добавляя муку и разрыхлитель. В конце затворения добавь изюм. Духовую печь разогрей до 160 °С, смажь форму для выпечки маслом и посыпь сверху мукой. Выложи тесто в форму и отправляй в духовку на 60–80 минут. Перед подачей кекс должен остыть. Можешь присыпать сахарной пудрой или полить джемом. Готово!

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