Еда и рецепты

Настоящие украинские сладости! Как приготовить кифлики с вареньем из роз от Жени Клопотенко

Даниэла Долотова, редактор сайта 18 июня 2023, 09:30
Кіфлики
Фото: СТБ

Больше новостей
З Днем батька 2023 — привітання від військових та президента
Любовь и защита в слове “Папа!”: поздравления с Днем отца от военных и президента
Какую боль нельзя терпеть
Какую боль терпеть нельзя и когда нужно обратиться к врачу
Навчання з бойової медицини
Каждый может быть “скорой помощью”! В Харьковской области проводят курсы подготовки боевых медиков
Як зберегти зір при роботі з комп'ютером
“Я работаю за компьютером целый день. Как сохранить зрение в таких условиях?”
Смотреть больше

Материалы по теме

Паста из кабачков
Рецепт, что следует иметь в виду! Как приготовить кабачковую пасту с сыром
Грецький салат класичний рецепт від Євгена Клопотенка
Классика и ничего лишнего — как приготовить греческий салат
Як засолити червону рибу
Как засолить красную рыбу вкусно и безопасно: пошаговый рецепт
Кабачки в духовці із сиром - рецепт від Євгена Клопотенка
Летние, нежные и легкие: как приготовить кабачки с сыром в духовке по рецепту Евгения Клопотенко

Видео
0:04:55
Навчання з бойової медицини

Каждый может быть “скорой помощью”! В Харьковской области проводят курсы подготовки боевых медиков
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 километров до новых семей! Спасенные собаки из Херсона находят хозяев
0:03:51
Глинотерапія для військових
Глинотерапия для психологической разгрузки: как военные проходят реабилитацию во Львове
0:13:12
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невежество, геноцид. Книга Деоккупация Богдана Логвиненко — способ донести миру ужасы войны
0:03:32
музей порцеляни у Києві
Картины, цветы и даже кружево из керамики! Как культуру фарфора разных стран мира собрали под одной крышей
0:10:12
Опір окупантам
Самостоятельно сделал взрывчатку, чтобы противостоять оккупантам! Истории самого смелого партизанского сопротивления
0:05:39
Як приготувати смачну каву вдома: секрети від баристи
Словно из кофейни! Как приготовить вкусный кофе — секреты и рецепт от баристы
Карта бойових дій в Україні
ВСУ освобождают новые территории, а россияне — подтверждают свою репутацию террористов: карта боевых действий в Украине 17 июня в режиме онлайн
0:04:21
Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів
Мины падают на головы людям! Как освобожденная Харьковская область страдает от “лепестков”
0:03:29
Іван Коцюруба
Смотрю на руку, а она… История бойца Нацгвардии, которого не остановили более 20 ранений
Больше видео
пізнє батьківство
Читать дальше
Продолжить род, когда тебе 40+? Как позднее отцовство влияет на здоровье малыша
привітання з днем батька
Читать дальше
Подари улыбку даже за тысячи миль! Поздравления с Днем отца 2023 в картинках

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь