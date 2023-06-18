Настоящие украинские сладости! Как приготовить кифлики с вареньем из роз от Жени Клопотенко

Мы привыкли восхищаться блюдами из разных стран мира, но не всегда замечаем своих родных. Исправить это взялся украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.
В программе Пекельні борошна он предложил исследовательнице украинской культуры и солистке группы Go_A Екатерине Павленко вместо эклеров приготовить украинские кифлики с вареньем из розы.
Как вдохнуть новую жизнь в привычные продукты и украинизировать любимое блюдо? Проверь во время приготовления сладких кифликов.
Хочешь все же на десерт съесть что-то без ущерба для фигуры? Тогда читай, как приготовить кексы с яблоком и отрубями.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!