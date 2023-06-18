Настоящие украинские сладости! Как приготовить кифлики с вареньем из роз от Жени Клопотенко

Мы привыкли восхищаться блюдами из разных стран мира, но не всегда замечаем своих родных. Исправить это взялся украинский шеф-повар Евгений Клопотенко.

В программе Пекельні борошна он предложил исследовательнице украинской культуры и солистке группы Go_A Екатерине Павленко вместо эклеров приготовить украинские кифлики с вареньем из розы.

Как вдохнуть новую жизнь в привычные продукты и украинизировать любимое блюдо? Проверь во время приготовления сладких кифликов.

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Ингредиенты для приготовления кифликов с вареньем из роз

пшеничная мука — 360 граммов;

кукурузная мука — 260 граммов;

дрожжи — 20 граммов;

молоко — 200 мл;

соль;

сахар — 2 ст.л.;

сметана — 350 граммов;

варенье из розы — 200 мл;

грецкий орех — 50 граммов;

мак — 1 ст.л.;

яйцо — 1 шт.

Способ приготовления кифликов с вареньем из розы

Прежде всего, нужно сделать опару и смешать дрожжи и молоко. Затем накрыть ее и оставить в теплом месте. Смешать два вида муки и добавить в них готовую опару, а также соль, сахар и сметану комнатной температуры. Дальше хорошо вымесить тесто. Это нужно делать около 15 минут, после чего накрыть его полотенцем и оставить в теплом месте на полтора часа. Когда тесто поднимется, хорошо его раскатать, нарезать на небольшие треугольники, переложить на противень с пергаментом. После этого их можно смазывать вареньем из розы, добавить к нему измельченные грецкие орехи, немного мака, а затем закрутить кифлики как рогалики. В таком виде оставить тесто еще на 20 минут. А дальше будущие кифлики можно отправлять выпекаться на 40 минут в разогретую до 180 градусов духовку. Что потом? Только наслаждаться настоящими украинскими сладостями.

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