Справжні українські смаколики! Як приготувати кіфлики з варенням із троянди від Євгена Клопотенка

Ми звикли захоплюватись стравами з різних країн світу, але не завжди помічаємо свої рідні. Виправити це взявся український шеф-кухар Євген Клопотенко.

У програмі Пекельні борошна він запропонував дослідниці української культури й солістці гурту Go_A Катерині Павленко замість еклерів приготувати українські кіфлики з варенням із троянди.

Тож, як вдихнути нове життя у звичні продукти та українізувати улюблену страву? Перевір під час приготування солоденьких кіфликів.

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Інгредієнти для приготування кіфликів з варенням із троянди

пшеничне борошно — 360 грамів;

кукурудзяне борошно — 260 грамів;

дріжджі — 20 грамів;

молоко — 200 мл;

сіль;

цукор — 2 ст.л.;

сметана — 350 грамів;

варення з троянди — 200 мл;

волоський горіх — 50 грамів;

мак — 1 ст.л.;

яйце — 1 шт.

Спосіб приготування кіфликів з варенням із троянди

Насамперед потрібно зробити опару та змішати дріжджі та молоко. Після цього накрити її та залишити у теплому місці. Змішати два види борошна та додати до них готову опару, а також сіль, цукор і сметану кімнатної температури. Далі гарно вимісити тісто. Це потрібно робити близько 15 хвилин, після чого накрити його рушником та залишити у теплому місці на півтори години. Коли тісто підніметься, гарно його розкатати, нарізати на невеличкі трикутники, перекласти їх на деко з пергаментом. Після цього їх можна змащувати варенням з троянди, додати до нього подрібнені волоські горіхи, трішки маку, а потім закрутити кіфлики як рогалики. У такому вигляді залишити тісто ще на 20 хвилин. А далі майбутні кіфлики можна відправляти випікатись на 40 хвилин у розігріту до 180 градусів духовку. Що ж потім? Лише насолоджуватись справжніми українськими смаколиками.

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