Їжа та рецепти

Справжні українські смаколики! Як приготувати кіфлики з варенням із троянди від Євгена Клопотенка

Даніела Долотова, редакторка сайту 18 Червня 2023, 09:30
Кіфлики
Фото: СТБ

Більше новин
Який біль не можна терпіти
Який біль терпіти не можна та коли треба звертатися до лікаря
Навчання з бойової медицини
Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
Як зберегти зір при роботі з комп'ютером
“Я працюю за комп’ютером цілий день. Як зберегти зір у таких умовах?”
пізнє батьківство
Продовжувати рід, коли тобі 40+? Як пізнє батьківство впливає на здоров’я малюка
Дивитись більше

Матеріали по темі

Паста з кабачків
Рецепт, що варто мати на увазі! Як приготувати кабачкову пасту з сиром
Грецький салат класичний рецепт від Євгена Клопотенка
Класика і нічого зайвого — як приготувати грецький салат
Як засолити червону рибу
Як засолити червону рибу смачно і безпечно: покроковий рецепт
Кабачки в духовці із сиром - рецепт від Євгена Клопотенка
Літні, ніжні та легкі: як приготувати кабачки з сиром у духовці за рецептом Клопотенка

Відео
0:04:55
Навчання з бойової медицини

Кожен може бути “швидкою допомогою”! На Харківщині проводять курси підготовки бойових медиків
0:03:26
Врятовані собаки з Херсонщини шукають дім: як допомогти
800 кілометрів до нових родин! Врятовані собаки з Херсонщини знаходять господарів
0:03:51
Глинотерапія для військових
Глинотерапія для психологічного розвантаження: як військові проходять реабілітацію у Львові
0:13:12
Книга Деокупація Богдана Логвиненка: спосіб донести жахи війни світу
Варварство, невігластво, геноцид. Книга Деокупація Богдана Логвиненка — спосіб донести світу жахи війни
0:03:32
музей порцеляни у Києві
Картини, квіти та навіть мереживо з кераміки! Як культура порцеляни різних країн світу зібралась під одним дахом
0:10:12
Опір окупантам
Самостійно зробив вибухівку, щоб протистояти окупантам! Історії найсміливішого партизанського опору
0:05:39
Як приготувати смачну каву вдома: секрети від баристи
Наче з кав’ярні! Як приготувати смачну каву — секрети та рецепт від баристи
Карта бойових дій в Україні
ЗСУ звільняють нові території, а росіяни — підтверджують свою репутацію терористів: карта бойових дій в Україні 17 червня в режимі онлайн
0:04:21
Звільнена Харківщина всипана мінами — “пелюстки” падають з дахів
Міни падають на голови людям! Як звільнена Харківщина потерпає від “пелюсток”
0:03:29
Іван Коцюруба
Дивлюся на руку, а вона… Історія бійця Нацгвардії, якого не зупинили понад 20 поранень
Більше відео
пізнє батьківство
Читати далі
Продовжувати рід, коли тобі 40+? Як пізнє батьківство впливає на здоров’я малюка
привітання з Днем батька 2023
Читати далі
Подаруй посмішку навіть за тисячі миль! Привітання з Днем батька в картинках

Помилка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь