Справжні українські смаколики! Як приготувати кіфлики з варенням із троянди від Євгена Клопотенка

Ми звикли захоплюватись стравами з різних країн світу, але не завжди помічаємо свої рідні. Виправити це взявся український шеф-кухар Євген Клопотенко.
У програмі Пекельні борошна він запропонував дослідниці української культури й солістці гурту Go_A Катерині Павленко замість еклерів приготувати українські кіфлики з варенням із троянди.
Тож, як вдихнути нове життя у звичні продукти та українізувати улюблену страву? Перевір під час приготування солоденьких кіфликів.
Прагнеш все ж таки на десерт з’їсти щось без шкоди для фігури? Тоді читай, як приготувати кекси з яблуком та висівками.
А ще у Вікон є свій Telegram-канал. Підписуйся, аби не пропустити найцікавіше!