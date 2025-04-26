Куриная шкурка — яд, а оливковое масло не для жарки? Топ-5 кулинарных мифов от экспертки

Действительно ли куриную шкурку нельзя есть? Делает ли молоко омлет более пышным? На наших кухнях живут десятки, если не сотни подобных правил, передаваемых из поколения в поколение.

Но все ли это правда? В программе Ранок у великому місті побеседовали с кулинарной экспертом Татьяной Литвиновой для того, чтобы разобраться в кулинарных предрассудках.

Нужно ли добавлять соль в начале приготовления блюд

По словам эксперта, это очень зависит от блюда. Например, бобовые лучше солить в конце, так они лучше раскрываются и быстрее готовятся. Мясо, особенно стейк, тоже лучше солить в конце приготовления. А есть продукты, которые нужно мариновать.

— Есть, например, супы, которые лучше посолить в начале, и тогда уже раскрывается вкус других овощей.

Нужно ли промывать мясо перед приготовлением

Если мясо будут хранить в морозильной камере, лучше его не промывать, потому что вода распространяет развитие бактерий.

— И по стандартам, которым мы подчиняемся, нельзя мыть мясо и хранить. Если мы бульоны готовим или еще что-нибудь, то нужно, конечно, его не просто помыть, а вымочить, чтобы из него вышла кровь.

А вот часто вытекающий из стейка розовый сок на самом деле не является кровью. Это миоглобин, отвечающий за уровень кислорода в мышцах.

Делает ли молоко пышнее омлет и когда добавлять оливковое масло

Если хочется действительно пышного омлета, то здесь стоит позаботиться о жире. Ведь того, что в желтке недостаточно, чтобы достичь такого эффекта.

— А на самом деле нужно просто белок отдельно взбить, чтобы он был насыщеннее кислородом и тогда омлет получается очень пышным.

Что касается оливкового масла, то оно не очень подходит для жарки, поскольку имеет худшие показатели точки дымления.

— Лучше жарить на кокосовом масле и топленом сливочном масле. Оливкова имеет гораздо хуже показатели.

Относительно того, теряют ли замороженные фрукты и овощи свои свойства, эксперт говорит, что сейчас есть шоковая заморозка, которая сохраняет полезные вещества. Однако некоторые витамины действительно теряются.

Можно ли есть куриную шкурку

Если мы запекаем куриную шкурку при большой температуре на гриле или на сковородке, жиры в ее содержимом перестают быть полезными.

— Но если ты ешь эту курицу раз в два месяца, ешь, пожалуйста, и получай удовольствие, — говорит Татьяна Литвинова.

Наконец, действительно ли мужчины шеф-повара лучше женщин в этой профессии? Исследований на эту тему нет, однако есть стереотип, что мужчины вроде бы раньше попали в эту профессию.

— Это все потому, что женщины начали работать и получать профессии гораздо позже мужчин. Потому так произошло уже исторически.

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