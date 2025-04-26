Еда и рецепты

Куриная шкурка — яд, а оливковое масло не для жарки? Топ-5 кулинарных мифов от экспертки

Ирина Танасийчук, журналист сайта 26 апреля 2025, 14:30
Куриная шкурка — яд, а оливковое масло не для жарки? Топ-5 кулинарных мифов от экспертки
Фото Unsplash
Куриная шкурка — яд, а оливковое масло не для жарки? Топ-5 кулинарных мифов от экспертки
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